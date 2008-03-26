Приднестровье – особая зона

САМ Кон­стантин Фе­дорович в интервью «Аргументам неделi» не стал ни подтверждать, ни опровергать наличие такого плана:

– В заявлении Госдумы по непризнанным государствам проглядывает новый курс по Абхазии и Южной Осетии, но нет нового курса по Приднестровью. И это вполне закономерно. Приднестровье действительно отличается от двух других республик меньшим влиянием России. Нам приходится учитывать позицию Украины, которая скорее прозападная, чем пророссийская. Да и разница между позициями Молдовы и Грузии в отношении России видна.

Молдова сделала выводы из обострения отношений с Россией и пытается показать, что хочет жить с нами в дружбе. Подобные попытки, даже если они делаются с корыстными целями, уже лучше, чем бесконечная враждебная риторика а-ля Саакашвили. Хотя на этом все основания для оптимизма, по сути, и заканчиваются. Поскольку тот план урегулирования, который озвучивает сейчас Воронин, существенно хуже того «плана Козака», на который был готов пойти Воронин в 2003 году.

А ведь теперь признали Косово, то есть у Приднестровья стало больше шансов на международное признание, а значит, и уступок со стороны Воронина должно быть больше. Но он, понимая, что ситуация для Молдовы сейчас гораздо хуже, не предлагает более привлекательных вариантов. Но и Россия не может не учитывать довлеющий над Приднестровьем кошмар втягивания Молдовы в Румынию, а самого Приднестровья – в Украину.

Воронин тем временем хочет остаться молдавским президентом. Ясно же, что в Румынии он карьеры не сделает. Мы, Госдума, готовы оказать ему и молдавскому руководству любое содействие в решении приднестровской проблемы, но для этого оно должно нам четко продемонстрировать, что прекращает попытки надуть партнеров и переходит к поиску реального компромисса. А компромисс заключается не в том, что Молдова заявляет о нежелании вступать в НАТО и охладела к ГУАМ. Компромисс в том, чтобы создать конфедерацию. Если власти Молдовы готовы – вот вам наша рука… На мой взгляд, России надо установить срок и для Воронина, и для Приднестровья, в который они должны прийти к договоренностям.