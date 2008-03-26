Тень Моники Левински накрывает Хиллари Клинтон

ПОХОЖЕ, Кремль все же сделает ставку в президентской гонке в США на республиканца Дж. Маккейна. Мы уже писали, что на сегодня он – самый резкий критик политики России. Но так было и с президентом Рейганом. Из ястреба он постепенно превратился в голубя. Вот и г-ну Маккейну должна в этом помочь нынешняя администрация Дж. Буша. В частности – делегировав в его команду своих людей. Да и преемственность власти в США тоже имеет место. Во всяком случае – в рамках одной партии. На этот раз – республиканской.

Что касается демократов, то война между Х. Клинтон и чернокожим

Б. Обамой подрывает силы обоих. И не только это. Страшным ударом для Х. Клинтон стал сексуальный скандал ее важнейшего союзника, губернатора штата Нью-Йорк демократа Э. Спитцера. Он тратил кучу денег на проституток.

По мнению некоторых комментаторов, этот скандал спровоцировали американские спецслужбы, подконтрольные Дж. Бушу. В результате американцы вспомнили о сексуальном позоре семьи Клинтонов, когда муж Хиллари Билл имел оральный секс в Белом доме с Моникой Левински, и это обсуждала вся страна.

В результате последнего секс-скандала губернатором Нью-Йорка стал чернокожий Д. Петерсон. И это еще один намек на то, что не Хиллари может стать кандидатом в президенты от демократов, а чернокожий Обама. Но едва ли в США большинство населения готово видеть президентом негра. В результате шансы Дж. Маккейна растут как на дрожжах.