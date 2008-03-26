Личные качества Дмитрия Медведева

ЕСЛИ сравнить восприятие россиянами Д. Медведева сейчас с восприятием ими В. Путина перед его приходом к власти, то действующий президент обходит будущего лишь по наиболее часто называемому качеству – «энергичный, решительный, волевой человек». Таковое у В. Путина отмечали 41% россиян, у Д. Медведева – 32%. Кроме него, Владимир Владимирович опережает Дмитрия Анатольевича лишь в тех «темах», на которых В. Путин, собственно, и пришел к власти, – наведения порядка в Чечне и в стране в целом.

А вот по всем остальным характеристикам, таким как политический опыт и дальновидность, способность обеспечить стабильность в стране, наличие уважения населения, способность повести за собой людей, способность к компромиссам и объединению различных политических сил, честность и бескорыстие, знание жизни и нужд простых людей и даже внешней привлекательности, Д. Медведев опережает В. Путина (см. таблицу).

Что вас привлекает..? Владимире Путине X.1999 Дмитрии Медведеве III.2008 Это опытный политик 7 19 Это энергичный, решительный, волевой челове 41 32 Это дальновидный политик 6 11 Это настоящий лидер, способный повести за собой людей 9 11 Это человек, который обеспечивает стабильность в стране 10 15 Это человек, который может навести порядок в стране 21 13 Он пользуется уважением среди окружающих меня людей 8 14 Он способен к компромиссам, объединению различных политических сил 5 7 Поддерживаю его политику в отношении Чечни / Северного Кавказа 24 2

Это честный, порядочный, бескорыстный человек 6 10 Это принципиальный человек 9 6 Он знает жизнь, понимает нужды простых людей 4 7 Это привлекательный человек 10 11 Другое 1 4 Затрудняюсь ответить 24 2

По данным ВЦИОМ

Что касается отрицательных характеристик, то 65% россиян не видят таковых у Д. Медведева. А вот у В. Путина в октябре 1999 г. не нашли отрицательных характеристик лишь 53%. Тут заметное число опрошенных отмечали у обоих будущих президентов связь со своими предшественниками (16% считали, что В. Путин слишком связан с Б. Ельциным, а 11% то же самое думают о близости Д. Медведева к В. Путину). 8–10% россиян говорили об отсутствии у обоих «ярких политических качеств». Самая заметная разница в характеристиках каждого из будущих президентов в качестве «слишком жесткого политика»: В. Путина считали таковым 6%, Д. Медведева – 0% россиян. Остальные отрицательные характеристики названы у обоих 1–5% (наиболее часто звучали опасения, что у них «нет четкой политической линии» и им «чужды интересы народа»).

Неудивительно, что в такой ситуации избранный президент все больше догоняет действующего президента и по общему рейтингу. По данным опросов ФОМ и ВЦИОМ от 15–16 марта: более всего доверяют В. Путину 46–56%, Д. Медведеву – 30–39%. Другие «бывшие преемники» имеют от 1–3% (Б. Грызлов и С. Миронов) до 5–7% (В. Зубков и С. Иванов). А ведь еще 3 месяца назад и рейтинги Д. Медведева совсем чуть-чуть опережали показатели В. Зубкова и С. Иванова. Теперь же рейтинг будущего президента вырос в 5–6 раз и к лету 2008 г. вполне может опередить рейтинг В. Путина.

В то же время социологи отмечают двойственное отношение россиян к власти.

С одной стороны, одобрение деятельности первых лиц страны (Д. Медведева и В. Путина) составляет 70–80%. С другой – деятельность большинства органов власти (правительства, Администрации президента, региональных и местных администраций) одобряют лишь 30–50% россиян. Такое двойственное отношение россиян к власти объясняется очень просто. Люди видят улучшения последних лет и благодарят за них первых лиц страны, но большинство россиян по-прежнему считают улучшения совершенно недостаточными, поэтому деятельность власти в целом не одобряют. Кроме того, по данным «Левада­центра», 81–83% россиян по-прежнему считают, что олигархи и высшие госчиновники «пользуются сейчас в России неограниченной властью, что хотят, то и делают…». 4 года назад так считали 83–86% россиян.

То, что россияне до сих пор считают основные социальные проблемы совершенно не решенными, видно и в ответах на вопрос социологов о том, на решении каких задач должен сосредоточиться будущий Президент РФ. О необходимости снижения цен и (одновременно!) повышения зарплат и пенсий говорят 55–66% россиян (см. таблицу). Причем о госконтроле над ценами говорят даже больше, чем о повышении зарплат: то есть россияне до сих пор не столько требуют радикального роста уровня жизни, сколько боятся, что жить будет «еще хуже», если цены и дальше будут расти.

На решении каких задач должен сосредоточиться…? В. Путин Д. Медведев

Снижение цен, государственный контроль над ценами 30 66 Индексация зарплат, пенсий, вкладов в соответствии с ростом цен 26 55 Борьба с коррупцией, расхищением государственной собственности 33 51 Рост промышленного производства 33 47 Финансовая поддержка государственных предприятий и сельского хозяйства 18 37

Укрепление порядка и законности, борьба с преступностью 28 39 Укрепление позиций России на международной арене 21 26 Укрепление военно­промышленного комплекса, обороноспособности страны 20

26 Пересмотр результатов приватизации крупных государственных объектов 13 23 Решение проблемы Чечни/Северного Кавказа 36 21 Затрудняюсь ответить 16

3

По данным «Левада­центра»

О решении жилищной проблемы россияне даже и не мечтают. А ведь за последние 4 года цены на квартиры выросли в 4 раза, доходы населения – лишь в 1,5 раза. То есть и ранее недоступное жилье стало сейчас еще в 3 раза недоступнее! Между тем в мире есть опыт борьбы с такими тенденциями. Это и введение налога на сверхприбыль (подобного тому, который есть в нефтяной отрасли), когда завышенные цены (многократно превышающие себестоимость) облагаются по ставке 70–90%, а цены, ненамного превышающие себестоимость, – по ставке 10–20%. Такое налогообложение сделает более выгодным продажу миллионов дешевых квартир, чем тысяч дорогих. Есть в мире и практика создания жилищных госкорпораций, которые продают жилье с небольшой (а не 10-кратной!) прибылью, чем снижают и существующие рыночные цены…

Что ж, перед избранным президентом Д. Медведевым стоит необходимость решения очень серьезных проблем. И от их решения во многом зависит то, изберут ли его россияне президентом на второй срок в 2012 г. или захотят вернуть к власти В. Путина либо даже избрать кого-то третьего…