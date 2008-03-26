Власть не нуждается в облизывании

ОН ИЗВЕСТЕН тем, что продолжает считать американскую экономику самой устойчивой в мире. А американский доллар чуть ли не единственной валютой, в которой ведущие экономики мира могут без опасений хранить свои стратегические валютные резервы.

Падение курса доллара по отношению к другим валютам – к примеру, евро – он считает времен­ным и идущим на пользу американской экономике. А в качест­ве примера ее стабильности отмечает, что ежегодная инфляция в США не превышает 2%. Стало быть, подобные взгляды на экономику могут быть и у г-на Медведева, если он возглавляет попечительский совет Института современного развития.

Говорят, что в Кремле не все испытывают радость от таких, можно сказать, проамериканских взглядов. Но, похоже, г-н Медведев уже не всегда обращает внимание на намеки о том, что хорошо и что плохо. Во всяком случае, недавно он принял участие в семинаре Института современного развития. И это после того, как фонд подготовил доклад о том, что российская экономика стоит на пороге кризиса. Доклад в корне противоречит благостным прогнозам таких столпов, как министр финансов А. Кудрин. Явно полемизируя с ним, г-н Медведев заявил на семинаре: «Власть нуждается не в комплиментах и облизывании, а в открытом, публичном и полноценном обсуждении существующих процессов».

Но такая чересчур либеральная и откровенно жесткая позиция Д. Медведева к действующим чиновникам получила неожиданный отпор. Скорее всего – случайный. На упомянутом семинаре присутствовали эксперт по России компании «Бритиш Петролеум» Н. Сандстром и совладелец группы «Альфа», контролирующей нефтяную компанию «ТНК-ВР», П. Авен. Так вот, в ходе семинара стало известно, что в офисе «ТНК-ВР» идет выемка документов. А закончилось все предъявлением обвинений в промышленном шпионаже со стороны ФСБ РФ сотрудникам этой компании – братьям Илье и Александру Заславским. Они, кстати, имеют и российское, и американское гражданство.

Станет ли эта история причиной недоверия западных политиков к Д. Медведеву? Но попытки наведения мостов с ним уже имеют место. Стало известно, что уже готовится личная встреча Д. Медведева и премьер-министра Великобритании Г. Брауна. Она пройдет в июле, на встрече «Большой восьмерки» в Японии.