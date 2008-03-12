Будущая команда Дмитрия Медведева

Быть юристом теперь важнее, чем питерским



– ДМИТРИЙ Анатольевич явно предпочитает общаться и назначать на ключевые должности юристов, причем молодых. Он любит рассуждать о правовой культуре и диктатуре закона. При этом скептически относится к категории «политтехнологов», «идеологов» и отчасти даже «экономистов», которых считает разновидностью «политиканства». Особенно бесполезной Медведев считает «молодежную политику», искусственное создание властью различных молодежных движений и т.д., ведь молодежь должна учиться, а не митинговать, – рассказал «Аргументам неделi» высокопоставленный источник в Фонде эффективной политики Г. Павлов­ского (который в прежние годы был довольно близок к Д. Медведеву).

С мнением «фэповцев» солидарны и другие эксперты. Однако не все из них подтверждают скептическое отношение Дмитрия Анатольевича к экономистам. Ведь он с 2006 г. возглавляет попечительский совет Московской школы управления «Сколково». В этот попечительский совет вошли: глава Сбербанка Герман Греф, ректор Академии народного хозяйства Владимир Мау, директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар, министр образования и науки РФ Андрей Фурсенкo, а также помощник Президента РФ Игорь Шувалов.

Дмитрий Медведев также возглавляет попечительский совет Ассоциации юристов России (АЮР), которой руководят П. Крашенинников и С. Степашин. «Конечно, Дмитрий Медведев будет привлекать не только питерских. Ведь и среди выходцев из других регионов есть много талантливых людей, и Дмитрий Анатольевич, безусловно, это видит. Например, председатель правления АЮР Павел Крашенинников – уроженец Свердловской области, а глава аппарата АЮР Максим Прохоров – родом из Краснодара», – отметил в интервью «Аргументам неделi» директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

В попечительский совет АЮР входит целый ряд близких к Д. Медведеву людей: Г. Греф, руководитель Управления Кремля по вопросам госслужбы Сергей Дубик (оба – по образованию юристы) и председатель правления «Газпрома» (в котором Медведев возглавляет совет директоров) Алексей Миллер.

В президиуме АЮР состоят: глава Кремля и штаба Медведева Сергей Собянин, ген­прокурор Юрий Чайка, директор Федеральной службы судебных приставов Николай Винниченко, председатель Высшего арбитражного суда РФ Антон Иванов, ректор СПбГУ Николай Кропачев, председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строитель­ству Владимир Плигин, президент Федеральной палаты адвокатов России Евгений Семеняко и директор Роснаркоконтроля Виктор Черкесов. Кстати, последние шестеро, как и Д. Медведев, закончили юрфак ­СПбГУ (тогда – ЛГУ), а А. Иванов и Н. Винниченко – даже в один год с Дмитрием Анатольевичем.

Именно Винниченко прочат пост министра юстиции в новом правительстве. Дело в том, что нынешний глава Минюста Владимир Устинов – родственник одного из «кремлевских силовиков» Игоря Сечина (сын Устинова Дмитрий женат на дочери Сечина Инге). С г-ном Сечиным у Д. Медведева отношения не сложились (особенно обост­рились они, когда в 2005 г. «сечинская» «Роснефть» отказалась войти в состав «медведевского» «Газпрома»), поэтому В. Устинова новый президент постарается заменить своим человеком.

Учился на одном курсе с Д. Медведевым и работал вместе с Н. Винниченко также нынешний замгенпрокурора РФ по Петербургу и Северо-Западу Александр Гуцан, который может стать новым генпрокурором.

На 5 лет позже Д. Медведева окончил юрфак СПбГУ нынешний полпред в Приволжском федеральном округе Александр Коновалов. Потом он преподавал на кафедре гражданского права вместе с Д. Медведевым и А. Ивановым, а также работал в прокуратуре под началом Н. Винниченко.



«Газпром» – еще одна кузница кадров



НА ОДНОМ курсе юрфака ­СПбГУ с Д. Медведевым учились не только А. Иванов и Н. Винниченко, но и Илья Елисеев (ныне он зампред правления «Газ­промбанка»), Константин Чуйченко (глава юрдепартамента «Газпрома» и директор «Росукрэнерго») и Владимир Алисов (глава юротдела «Газпромрегионгаза»). Окончил юрфак и аспирантуру СПбГУ на 2 года раньше Д. Медведева и нынешний представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов.

«Газпром» – это еще одна кузница кадров для Д. Медведева. Кроме однокурсников союзником Д. Медведева в «Газпроме» считается глава дочерней компании «Межрегионгаз» Кирилл Селезнев (уроженец Петербурга). А в «Газпром-медиа» уже успели поработать и А. Иванов, и К. Чуйченко, и М. Кротов. Уже ходят разговоры о том, что на повышение при президенте Д. Медведеве могут рассчитывать и гендиректоры «Газпром-медиа» Николай Сенкевич и газпромовского телеканала НТВ Владимир Кулистиков. Последний, кстати, кандидат юридических наук. В связи с этим г-ну Кулистикову прочат чуть ли не пост замглавы Кремля по политическим вопросам.



Ковальчуки, Козак и другие



БЛИЗОК к Д. Медведеву и закончивший в 2001 г. юрфак СПбГУ Борис Ковальчук, который ныне возглавляет Департамент Правительства РФ по нацпроектам. Его отец – Юрий Ковальчук – владелец банка «Россия», председатель правления «Центра стратегических разработок – Северо-Запад» (основанного Г. Грефом) и давний друг А. Фурсенко. Брат Юрия Ковальчука Михаил – директор Курчатовского института и секретарь Совета по науке и высоким технологиям при Президенте РФ.

А вот отношения с Дмитрием Козаком (ныне – министром регионального развития) у Д. Медведева в последние годы были сложные: «они давние друзья, в 2006 г. вместе выступали против В. Устинова. Но говорят, что Медведев был против преждевременного возвращения Козака с Юга, так как опасался конкуренции: ведь в глазах В. Путина имидж обоих был почти одинаковым – они были такими молодыми умными юристами», – говорит источник, близкий к Правительству РФ.

«Ставленниками Д. Медведева являются замглавы МЭРТ Александра Левицкая, судьи Конституционного суда Сергей Казанцев, Сергей Маврин, Владимир Ярославцев и руководитель фонда федерального имущест­ва Юрий Петров (преподававший право на юрфаке ЛГУ в те годы, когда Д. Медведев там учился)», – рассказывает «Аргументам неделi» президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский. – Медведев также некоторое время работал в питерской страховой компании «Русь», которую возглавлял нынешний председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник». В свою очередь главу Минэкономразвития Эльвиру Набиуллину считают ставленницей как Д. Медведева, так и Г. Грефа, а скорее всего – их обоих. Поддерживает будущий президент России добрые отношения и с помощниками Президента РФ Сергеем Приходько и Джахан Поллыевой.

В целом же приход нового президента страны хотя и влечет за собой некоторые перемены «в верхах», но эти перемены будут носить постепенный и плавный характер. Так что никакие потрясения России во главе с Дмитрием Медведевым не угрожают, так же, как и во главе с Владимиром Путиным.