«Связных президента» переквалифицируют в народных дружинников

ПРАВДА, государству подобные забавы «родной молодежи» влетели в копеечку. Еще летом 2007 г. были опубликованы сметы движения «Наши», из которых следовало, что ежегодные расходы 46 его региональных отделений составляли не менее 70 млн. рублей. И это не считая таких дорогостоящих единовременных акций, как лагерь на Селигере. В конце прошлого года была официально оглашена и его стоимость, когда «Наши» «выиграли» государственный грант на летний лагерь «Селигер-2008» в размере 10 млн. рублей.

Тем не менее «Наши» категорически опровергли разговоры о своем «закрытии», заявив, что они просто «приступают к построению в России гражданского общества». В чем заключается это «построение» стало известно лишь недавно. Движение решено разбить на отдельные проекты, один из которых – создание молодежного общественно-­политического движения «ДОСААФ-Защита» (для пропаганды службы в армии, ранее планировалось назвать «Наша армия»). Другие называются «Православный корпус», «Уроки дружбы».

Самый примечательный из этих проектов носит название «Добровольная молодежная дружина». Это дело и вправду нужное, ведь в крупных городах действительно не хватает народных дружинников, готовых работать на общественных началах (то есть бесплатно). А может быть, и не совсем бесплатно: теперь деньги будут поступать на проекты «Наших» в виде грантов Госкомитета РФ по делам молодежи. Возглавляет его основатель «Наших» В. Якеменко.