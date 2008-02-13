Ющенко приехал попрощаться

ТЕ, КТО знаком с планом проведения пресс-конференции, обещают, что она будет очень жесткой. В. Путин готов взять на себя ответст­венность за все. В первую очередь за то, что связано с внешней политикой. Таким образом, его преемник не будет отвечать за дела своего предшественника. Он начнет с «чистого листа».

Один из основных акцентов В. Путин сделает на то, что Запад так и не захотел говорить с Россией на равных. Поэтому военный бюджет страны будет расти. И Западу придется решать – либо уменьшить взаимную напряженность, либо вступить в новую гонку вооружений.

Следующий важный вопрос – объявление независимости Косова. Это должно произойти в воскресенье 17 февраля. А уже на 20 февраля намечено заседание парламента Абхазии. Депутаты объявят на нем о своем полном суверенитете и направят обращение в Госдуму России с просьбой о вхождении республики в состав Российской Федерации. Разумеется, так произойдет, если хоть одна страна Европы или Северной Америки признает независимость Косова.

В. Путин заявит на пресс-конференции, что признание независимости Косова изменит всю европейскую политику.

Еще один из ключевых вопросов – о возможном премьерстве В. Путина после его ухода из Кремля. Не исключено, что он намекнет, что это будет обусловлено рядом факторов. В первую очередь – реорганизацией структуры правительства. В. Путин будто бы хотел вернуться к схеме «министерства-госкомитеты», как было во времена СССР.

Между тем аналитики считают, что новым премьером, скорее всего, станет все же А. Кудрин. А В. Путин возглавит до 2020 г. некий Совет по координации выполнения крупнейших экономических проектов. По самым низким оценкам, на балансе этих проектов окажется активов на 85–90 млрд. долларов.

Тем временем накануне пресс-конференции в Москву прилетел президент Украины В. Ющенко. Многие считали, что цель его визита – улаживание газовых проблем. Но они стали лишь частью того, что накопилось.

Первое. Известно, что г-н Ющенко подписал письмо, где обратился к руководству НАТО с просьбой начать процесс приема Украины в эту организацию. В силу этого наш президент уже дал указание Минобороны проработать новую оборонительную концепцию страны. С учетом членства Украины и Грузии в НАТО.

Второе. Начато изучение проблемы обустройства полноценной границы с Украиной. Его цена – примерно 25 млн. руб. за 1 км границы.

Третье. Создание полноценной системы таможенного контроля.

Четвертое. Формирование новой системы оповещения ПВО с отказом от станций РЛС на территории Украины.

Эти шаги Кремля идут параллельно с мероприятиями, которые проводят и официальные власти Киева. В частности, премьер Ю. Тимошенко всерьез намерена избавиться от Черноморского флота России, который до 2017 г. должен базироваться в Крыму. Она намерена перенести эту дату на 2010–2011 годы. В качестве рычага давления будет задействовано членство Украины в ВТО. Киев начнет блокировать прием России в эту организацию.

И самое главное. Найдет ли Украина ресурсы для свертывания всех экономических отношений с Москвой? Известно, что украинская оборонка пока что намертво связана с российской и в авиации, и в космонавтике, и в двигателестроении… Развязка здесь может быть самой неожиданной. По нашим сведениям, в Вашингтоне уже разработан пакет предложений по перепрофилированию украинских предприятий, работающих по российским заказам. В любой момент будет выделено и соответствующее финансирование. Нужно только назвать дату старта. Будет он дан или нет – зависит от результатов всеукраинского референдума о вступлении в НАТО. Его проведение и становится главной целью Москвы. Г-ну Ющенко это дали понять весьма недвусмысленно.