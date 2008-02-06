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Подделка подписей – дело святое

№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Подделка подписей – дело святое
М. Касьянов сдает подписи в ЦИК, фото ИТАР-ТАСС

 ПЕРВЫЙ скандал вокруг подделки подписей избирателей на выборах разгорелся еще в 1993 году. Тогда после расстрела Верховного Совета партиям на сбор подписей был отведен всего один месяц. К тому же из 100 тыс. подписей в одном и том же регионе страны можно было собрать не более 7 тысяч. В общей неразберихе многие не сразу узнавали все эти тонкости, не говоря уже о том, что большинство партий имели реальные отделения лишь в нескольких регионах. Наиболее мелкие партии уже тогда поняли, что без подделки не обойтись. Особенно в тяжелом положении оказалась малочисленная проельцинская Христианско-демократическая партия (ХДП) А. Чуева: избиратели-демократы ни в какую не хотели за нее подписываться, потому что массово путали ее с очень известным тогда антиельцинским Христианско-демократическим движением В. Аксючица.

 Неудача реального сбора подписей подтолкнула к фальсификации: ХДП обменялась «подписями» (паспортными данными об избирателях) по недостающим регионам с блоком «Новая Россия» Т. Гдляна. Но и этого оказалось мало, и тогда представители ХДП вышли на паспортные бюро. В результате 1 ноября 1993 г. в адресном бюро города Рыбинска милицио­неры и сотрудники ФСБ (тогда – Министерство безопасности) задержали начальницу бюро Е. Александрович и двух членов рыбинской ХДП, изъяв 51 подписной лист ХДП с фамилиями, адресами и паспортными данными. Партийцы признались, что собирали паспортные данные с целью дальнейшей фальсификации подписных листов.

 Избирком направлял подобные материалы в прокуратуру. Но в возбуждении уголовного дела отказывали «за отсутствием состава преступления». Мол, подписные листы – не государственный документ, поэтому и их подделка не несет в себе ничего криминального.

 Однако вскоре в УК появилась соответствующая статья: правда, касалась она только ответственности «членов инициативной группы», а не рядовых сборщиков. Доказать же умысел со стороны члена инициативной группы, который сам ничего не собирает, а только проверяет и заверяет подписи, – тоже дело непростое.

 Погорели же на «рисовке» в основном лишь те, кто доверился таким «сборщикам», которые писали ФИО избирателей не с баз данных, а выдумывали их из головы.
В 1996 г. особенно не повезло С. Мавроди: из представленных им 1191,5 тыс. подписей 480 тыс. Центризбирком признал «не соответствующими требованиям закона», среди которых «434 тысячи подписей выполнены одной рукой». У В. Подопригоры забраковали 491 тыс. из 1211 тыс. подписей, у бизнесмена
А. Тарасова – 476 тыс. из 1342 тыс. подписей. Похожая ситуация была у Л. Убожко. Но наиболее разгромной оказалась ситуация у сопредседателя «Д­емРоссии» Г. Старовойтовой: она сдала 1186 тыс. подписей. Однако уже по итогам проверки 800 тыс. из них, 678 тыс. (85%) признаны недействительными! В связи с этим заведено несколько уголовных дел о подделке подписей, но организаторы подделки так и не были выявлены…

 Следующий скандал разгорелся на… следующих президентских выборах. 15 февраля 2000 г. в центральных газетах появились статьи о том, что в Уральском госуниверситете в Екатеринбурге «вновь на полную мощь заработала фабрика по изготовлению фальшивых подписей». Бизнес для УрГУ далеко не новый – уже на протяжении многих лет с наступлением выборной кампании у студентов появляется возможность существенно пополнить свой бюджет.

 16 февраля 2000 г. глава Центризбиркома Александр Вешняков заявил о том, что «подозревает о существовании фирм, специализирующихся по подделке подписных листов. А 20 февраля по телеканалу РТР были показаны студенты Тимирязевской сельхозакадемии, которые признались – в их вузе неким «политтехнологом» была арендована целая комната, в которой студенты рисовали подписи за Джaбpaилoва, Caвocтьянoва и Исмаила Сулеймана оглы Taги-зaдe. Один студент рассказал, что за ночь «сбора подписей» можно было заработать 500 руб. – тогдашние средние ползарплаты по стране.

 После этого телесюжета Мосгорпрокуратура 28 февраля возбудила 4 уголовных дела по факту подделки подписных листов в поддержку кандидатов в президенты К. Титова, У. Джабраилова, И. Таги-заде и Е. Савостьянова. По данным следствия, только в здании сельхозакадемии «подделали 875 тыс. подписей, за которые студентам выплачено 700 тыс. рублей». 4 марта 2000 г. прокуратура Удмуртии возбудила уголовное дело по факту подделки подписей в поддержку
Г. Явлинского. А 17 марта прокуратура Москвы заявила: следствием выявлено, что «подделка подписей в избирательных документах производилась в разных регионах России большим кругом лиц, носила массовый характер. Установлено, что за изготовление поддельных подписных листов всем лицам, задействованным в этом процессе, выплачивались крупные денежные суммы».

 В 2004 г. сотрудники самого Центризбиркома столкнулись с совсем комичной ситуацией. «Произведения этого производства подписей мы увидели в документах, которые сдали нам некоторые кандидаты. Есть подписной лист, в нем сведения о всех избирателях. Это заверено доверенным лицом кандидата С.Ю. Глазьева и ни одной подписи избирателя. Когда мы запросили ряд субъектов РФ, а есть ли сборщики подписей с такими данными, которые фигурируют в подписных листах, нам ответили, что таких граждан РФ вообще не существует», – удивлялся цинизму «политтехнологов» глава Центризбиркома А. Вешняков. В итоге в 2004 г. было возбуждено 6 уголовных дел о подделке подписей в поддержку И. Рыбкина, С. Глазьева и других.

 Не обошлось без аналогичных происшествий и на этих выборах. Досталось опальному М. Касьянову: «В Марий Эл сторонникам Касьянова удалось собрать лишь 7 тыс. подписей, и 9–10 января 2008 г. ими были приняты меры к фальсификации 12 тыс. подписей», – заявили в Генпрокуратуре РФ.

 Поэтому «надо раз и навсегда отказаться от института сбора подписей, заменив его на избирательный залог, – считает близкий к Кремлю политолог Виталий Иванов, – к 2011 г. нужно поднять залог с нынешних 60 до 100 млн., а у кандидатов в президенты в 2012-м надо требовать по 150 миллионов».

 Слов нет, идея отказа от сбора подписей – вполне разумная. Но вот зачем вообще нужен залог, когда партии и так перед каждыми выборами проходят очень сложную и жесткую процедуру перерегистрации 50 тыс. членов? Во многих цивилизованных странах регистрации партии в Мин­юсте уже достаточно для того, чтобы она автоматически имела право участвовать в выборах. Иначе зачем вообще нужна эта регистрация?

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