Легко ли быть преемником?

МОЖНО предположить, что именно в таком развитии ситуации накануне мартовских выборов заинтересованы некоторые «группы влияния».

Во-первых, это так называемая старосемейная группа, чью основу составляют выдвиженцы Б. Ельцина. Их влияние все еще велико, и к ним можно отнести А. Чубайса, А. Волошина, Р. Абрамовича, Т. Дьяченко и В. Юмашева. Туда же можно причислить и ряд влиятельных выходцев из Санкт-Петербурга. Этим людям выгодны как полная «зачистка» «силовиков», так и их тлеющий конфликт с Д. Медведевым. В этом случае зависимость будущего президента от «семейных» останется очень значительной.

Во-вторых, группа, которая ставила на С. Иванова как на будущего президента. Сначала эта группа потерпела неудачу 12 сентября, когда премьером назначили не С. Иванова, а В. Зубкова. Вторая их неудача – назначение преемником Д. Медведева. Группа ассоциируется с такими людьми, как В. Черкесов, С. Миронов, С. Чемезов и В. Якунин. Ее сегодня вполне устраивают аппаратные дрязги между «силовиками», которых ассоциируют с И. Сечиным и В. Устиновым.

Похоже, информационная атака этих двух групп на «силовиков» уже началась. Так, одному из лидеров вполне либеральной партии СПС приписывают рождение некоего опасного слуха. Если конкретно – о гипотетическом желании «силовиков» организовать против нового президента какую-то пакость уже после инаугурации. Спрашивается – для чего? А для того, чтобы новый премьер – сами знаете кто – смог бы принять участие в досрочных президентских выборах. Ранее распускались слухи, что слабый новый президент В. Зубков освободит место В. Путину по состоянию здоровья.

Следующий вариант. Коварные «силовики» поддержат на президентских выборах М. Касьянова или даже Г. Зюганова. Чтобы в ответ на поддержку они гарантировали им продолжение если не политической, то экономической деятельности.

Нетрудно предположить, какие чув­­ства может испытывать в этой ситуации Д. Медведев. Как говорится, «чужой среди своих». Быть может, неслучайно на службе в ночь на Рождество в храме Христа Спасителя он стоял практически один. Рядом были лишь жена и чьи-то дети. Ни московских, ни правительственных чиновников и видных политических деятелей рядом не оказалось…

На этом фоне наблюдатели отмечают тот факт, что г-н Медведев очень мало выступает с какими-либо политическими заявлениями. Такая осторожность для закаленных бойцов-трибунов либерального толка может показаться непонятной. А они уже вовсю расчищают ему дорогу. Прежде всего – «самоснятием» с президентской гонки. Это такие известные либералы, как Г. Явлинский и Б. Немцов. Последний призывает и М. Касьянова последовать их примеру.

Не исключено, что г-н Явлинский зарабатывает себе тем самым будущее вхождение во власть. А Б. Немцов лишь выполнил пожелания спонсоров, среди которых называли холдинговую группу «Альфа» и РАО «ЕЭС». И в первую очередь их владельцев и руководителей А. Чубайса, П. Авена и М. Фридмана. Они будто бы сделали вполне прогнозируемую ставку на Д. Медведева. А это значит, что от главного кандидата они ждут действий в качестве полновластного Президента России. На которого можно влиять в интересах крупного частного капитала.