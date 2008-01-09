//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Кто «царь», того и рейтинг

Д. Медведев опередил В. Путина по популярности

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 – ПУТИН правит и продолжит править. Просто вскоре у него появится соправитель. Создавать такую конфигурацию, как прекрасно известно, пришлось из-за желания соблюсти Конституцию, требующую, чтобы в 2008 г. сменился официальный глава государства. Поскольку Путин остается «царем» (на должности премьера), а новый президент в нынешних условиях обязательно тоже станет «царем», устанавливается «двое­царствие», причем неравноправное. Владимир Владимирович, естественно, будет «старшим царем», а Дмитрий Анатольевич – «младшим». Нравится это кому-то или нет, но будет именно так, а не иначе, – заявлял в середине декабря близкий к Кремлю политолог Виталий Иванов.

 Однако месяц назад еще не были известны результаты опросов о рейтинге Д. Медведева. Результаты же эти совершенно ошеломляющие. Господин Медведев был назван в качестве преемника (фактически – будущего президента страны) 10 декабря. А уже опросы, проведенные 22–23 декабря, показали, что Дмитрий Анатольевич практически догнал по президентскому рейтингу Владимира Владимировича. Причем такие данные представили не одна, а все три основные социологические организации России – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), фонд «Общественное мнение» (ФОМ) и «Левада-центр». Более того, и сами проценты каждого кандидата у них оказались на редкость сходными (см. таблицу).

Рейтинги кандидатов в президенты
(в % от всех опрошенных по данным опросов 22–23.12.2007)
 Левада-центр
 		ВЦИОМ ФОМ
Д. Медведев 49 52 46
В. Жириновский 7 5 7
Г. Зюганов 6 4 6
М. Касьянов 1 0 1
другие 1 1 5
не определились 36 38 35

 Д. Медведев имеет 46–52% от числа всех россиян и 77–85% от числа тех, кто определился. Второе место неожиданно занял В. Жириновский. Впрочем, у него это всего лишь 5–7%, но у Г. Зюганова и того меньше – 4–6%. Впрочем, на выборах Геннадий Андреевич, скорее всего, обгонит Владимира Вольфовича. Дело в том, что электорат Г. Зюганова – люди серьезные, голосующие за него в соответствии со своими убеждениями. А вот сторонники ЛДПР – в основном молодежь, которая голосует за Жириновского, чтобы таким образом «похулиганить» и «приколоться». Неудивительно, что «зюгановский» электорат почти в полном составе приходит на избирательные участки, а «жириковский» – в значительной части не доходит до участка.

 Кстати, по данным «Левада-центра», в случае второго тура за Д. Медведева проголосовали бы 63% всех россиян, за Г. Зюганова – 9%. То есть «резерв прибавки голосов» у Д. Медведева – 14%, а у кандидата КПРФ – 3%.

 Но даже если дальнейшего роста популярности у Д. Медведева не будет и даже если Г. Зюганов при этом все-таки прибавит свои резервные 3%, то на выборах «преемнику» гарантировано 75% голосов тех, кто пойдет голосовать. А кандидат КПРФ все равно не наберет больше 12–13%. В случае же дальнейшего роста рейтинга Д. Медведева не исключено и то, что он может набрать на выборах 2 марта до 85–90%.

 Но и 75% Д. Медведеву достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что он стал популярнее В. Путина. Сам Владимир Владимирович набирал в 2000 г. 52,9%, а в 2004 г. – 71,3%. А «Единая Россия» во главе с ним месяц назад набрала 64,3%. Вот и получается: если Д. Медведев окажется популярнее В. Путина, значит, именно он может претендовать на звание «старшего царя».

 В народном же сознании, похоже, все намного проще, и идея «двоецарствия» вряд ли может прижиться. Для простого человека «царь» всегда один. И это президент либо тот, кого уже «назначили будущим президентом». А кто «царь» – того и президентский рейтинг в 50–70%. Недаром простые россияне уже сами выражают готовность голосовать за Д. Медведева, а не В. Путина, несмотря на то, что назвать можно любого политика, в том числе и не желающего баллотироваться.

 Аналитики считают, что это может вызвать «политическую ревность» у нынешнего президента страны. Особенно если она будет подогреваться конкурентами и противниками Д. Медведева. А играть на таких чувствах легко – мол, рушится база всей будущей конструкции российской власти, основанной на сильном В. Путине и слабом Д. Медведеве. Вот и поползли слухи о том, что кое-кто в президентском окружении собирается внести в Конституцию поправки, делающие будущего премьер-министра (которым станет В. Путин) более независимым от будущего президента (Д. Медведева).

 Однако вряд ли что-нибудь из этого выйдет. У В. Путина прекрасные личные отношения с Д. Медведевым. А любые поправки в Конституцию вызовут слишком много шума и изменят то полное доверие, которое есть между «двумя царями». К тому же вся российская Конституция настолько пропитана духом всевластия президента, что для изменения ее «скелета» всерьез пришлось бы менять весь Основной закон. Проще принимать новый. И не только Конституцию – назначение губернаторов президентом, например, прописано не в ней, а в специальном законе… Так что из серьезного изменения структуры власти сейчас вышло бы слишком много потрясений, которые никому не нужны. Ну, а для народа, в конце концов, не столько важна личность президента, сколько сохранение стабильности и отя и медленного, но неуклонного роста экономики.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Политика

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщение министра иностранных дел Украины об изменении закона о статусе Донбасса. По его словам, президент Владимир Зеленский окажется в проигрышной позиции.

//В мире

Китай давно обогнал США и Россию по производству баллистических ракет - СМИ КНР

Китай давно обогнал США и Россию по производству баллистических ракет - СМИ КНР

Китай обогнал Соединенные Штаты и Россию по разработке и производству баллистических ракет средней дальности (БРСД). Сейчас КНР является «безоговорочным лидером» по производству ракет.

//Экономика

Трамп позволил для стабилизации рынка использовать нефть из резерва США

Трамп позволил для стабилизации рынка использовать нефть из резерва США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп позволил при необходимости использовать стратегический резерв нефти страны. Соответствующий шаг, по его словам, можно совершить для стабилизации рынка.

//новости партнеров

//Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

//Общество

Эксперты раскрыли, кому не хватит баллов, чтобы заработать пенсию

Эксперты раскрыли, кому не хватит баллов, чтобы заработать пенсию

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий. Гарантированный пенсионный продукт разработало Министерство финансов РФ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Киев хотят оставить без мэра

Киев хотят оставить без мэра

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, что в скором времени Киев может лишиться своего мэра. Предполагается, что в закон «О столице» могут быть внесены изменения, упраздняющие пост главы Киевской городской госадминистрации.

//Интервью

Актер Ламбер Вильсон: Роль мерзавца в «Матрице» - вполне забавно

Актер Ламбер Вильсон: Роль мерзавца в «Матрице» - вполне забавно

Фильмы французского актера Ламбера Вильсона прекрасно знакомы зрителям: «Матрица: Перезагрузка», «Женщина-кошка», «Сахара», «О богах и людях». О своем «голливудском» периоде актер говорит спокойно и коротко.

//Здоровье

Латвийский травматолог-ортопед: Осенью обостряются хронические заболевания. И это серьезно

Латвийский травматолог-ортопед: Осенью обостряются хронические заболевания. И это серьезно

Осень – время дождей, слякоти, первого снега. А еще осень – время хандры, депрессии и обострений хронических заболеваний. Согласитесь, это неприятно. Как уберечь себя от нежелательных проблем со здоровьем?

//В мире

Глава Ирана не будет встречаться с Трампом на полях Генассамблеи ООН

Глава Ирана не будет встречаться с Трампом на полях Генассамблеи ООН

В понедельник стало известно, что президент Ирана Хасан Роухани не собирается встречаться с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

//Новости партнеров

//Наука

В Китае генетики намерены клонировать панд

В Китае генетики намерены клонировать панд

В Китае генетики планируют клонировать панд. Заместитель генерального директора китайской компании генной инженерии Sinogene Ван Инин рассказал, что сейчас в Китае клонируют собак и кошек.

//Шоу-бизнес

СМИ: медики отговаривали Заворотнюк делать ЭКО в 47 лет

СМИ: медики отговаривали Заворотнюк делать ЭКО в 47 лет

Врачи уговаривали актрису Анастасию Заворотнюк не прибегать к процедуре ЭКО в 47 лет. Согласно последней информации, знаменитость сама рассказала журналистам об этом предупреждении медиков.

//Новости СМИ2

//Общество

Генерал Ивашов о шпионах в Кремле

Генерал Ивашов о шпионах в Кремле

//Шоу-бизнес

Младшая дочь поэта Роберта Рождественского впервые стала мамой в 49 лет

Младшая дочь поэта Роберта Рождественского впервые стала мамой в 49 лет

Младшая дочь поэта Роберта Рождественского Ксения впервые стала мамой. О рождении долгожданной племянницы в Инстаграм написала Екатерина Рождественская. Катя опубликовала фото новорожденной девочки.

//В мире

Сирийцы начали возвращаться на очищенные от боевиков земли. Фоторепортаж «Аргументов недели»

Сирийцы начали возвращаться на очищенные от боевиков земли. Фоторепортаж «Аргументов недели»

Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди ехать домой и опасно ли это.

//Спорт

СМИ узнали, по какой методике лечили в Париже Михаэля Шумахера

СМИ узнали, по какой методике лечили в Париже Михаэля Шумахера

Семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру провели короткий курс лечения в клинике имени Жоржа Помпиду в Париже. Гонщику делали переливание крови с добавлением стволовых клеток.

//Общество

На Сахалине росгвардейца убили из-за замечания о курении

На Сахалине росгвардейца убили из-за замечания о курении

В Южно-Сахалинске сотрудника Росгвардии убили из-за замечания о курении в общественном месте. Инцидент произошел в пятницу, 13 сентября. 23-летний росгвардеец скончался в карете скорой.

//В мире

В Крым с визитом прибыла греческая делегация

В Крым с визитом прибыла греческая делегация

Утром в понедельник, 16 сентября, стало известно, что в Крым прибыла греческая делегация. Согласно последней информации, целью данного визита является обсуждение ряда проектов в культурной сфере.

//Новости партнеров

//Общество

В Красноярске при пожаре погибли прокурор Лесосибирска и его семья

В Красноярске при пожаре погибли прокурор Лесосибирска и его семья

В Красноярске при пожаре в квартире пятиэтажного многоквартирного жилого дома погибли прокурор города Лесосибирск Василий Федорцов и его семья, его сестра и ее семья.

//Политика

СМИ сообщают, что Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Пхеньян

СМИ сообщают, что Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Пхеньян

В СМИ появилась информация о том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Пхеньян. Об этом сообщают осведомленные источники.

//В мире

Иранский генерал предупредил США о готовности к войне

Иранский генерал предупредил США о готовности к войне

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил о возможности уничтожения двух военных американских баз в случае конфликта.

//Общество

США боролись с советскими подлодками при помощи мощных магнитов

США боролись с советскими подлодками при помощи мощных магнитов

В СМИ появилась информация об экспериментах американских военных по борьбе с подводными лодками СССР при помощи мощных электромагнитов. Подобные тесты проводились в 60-х годах прошлого века.

//Политика

СМИ раскрыли план экономической интеграции России и Беларуси

СМИ раскрыли план экономической интеграции России и Беларуси

Программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

//Общество

В Красноярске устанавливают причины пожара, в котором погибли две семьи - 4 взрослых и 4 детей

В Красноярске устанавливают причины пожара, в котором погибли две семьи - 4 взрослых и 4 детей

В Красноярске устанавливают причины пожара в жилом дома, в результате которого погибли восемь человек. По данным источника, в пожаре погиб прокурор города Лесосибирск, его семья и семья его сестры.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Мария Бутырская рассказала о сложных отношениях со свекровью
2

Агрессивная медведица напала на семью в Забайкалье
3

Актриса Вера Алентова впервые вышла в свет после слухов о пластике
4

В Москве назначен новый директор Хованского кладбища
5

Паводок не хочет покидать Хабаровский край

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры