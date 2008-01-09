//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Саакашвили заполучил 100% голосов армян и азербайджанцев

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]

 ГРУЗИНСКИЙ нацио­налист Михаил Са­ака­швили набрал 52%, в том числе в армянских районах Джавахетии и азербайджанских Квемо Картли – 80–90%. А вот в большинстве районов Тбилиси, где подсчет голосов происходил при должном контроле со стороны наблюдателей, Саакашвили набрал 27–31%, а его главный оппонент Л. Гачечиладзе41–49%.

 Особенность государственного устройства Грузии заключается в том, что власти, полиция и избиркомы армян­ских и азербайджанских районов состоят исключительно из грузин. То есть именно грузины подсчитали, что армяне и азербайджанцы проголосовали за Саакашвили.

 Как еще 70 лет назад говорил грузин Джугашвили (Сталин): «Неважно, кто голосует, – важно, кто подсчитывает голоса»… На целом ряде участков победитель нарисовал себе все 100% голосов. Например, на участке №35 в армянском Ахалкалаки за Саакашвили – 992 бюллетеня, а за каждого из остальных шести кандидатов – 0 бюллетеней. Это в сельских районах, а в столицах Джавахетии и Квемо Картли – Боржоми и Рустави – М. Саакашвили набрал правдоподобные 42%. Похоже, грузинские власти и полиция настолько привыкли беспредельничать в армянских и азребайджанских районах, что нарисовать 90% вместо 30–40% – для них сущая мелочь по сравнению с регулярными избиениями жителей и закрытием армянских магазинов с «конфискацией» их товаров…

 Несмотря на явный успех грузинской оппозиции (если она сейчас и не свергнет Са­акашвили, то ей это явно удастся после парламентских выборов в апреле 2008 г.), России вряд ли стоит радоваться. Постоянно демонстрируемая по российскому ТВ И. Саришвили заняла последнее место с 0,2%, а наиболее приемлемый для РФ из числа остальных кандидатов – лейборист Ш. Нателашвили – 6,4%. Не сопутствовал успех и главному спонсору грузинской оппозиции: у Б. Патаркацишвили7%.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Политика

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщение министра иностранных дел Украины об изменении закона о статусе Донбасса. По его словам, президент Владимир Зеленский окажется в проигрышной позиции.

//В мире

Китай давно обогнал США и Россию по производству баллистических ракет - СМИ КНР

Китай давно обогнал США и Россию по производству баллистических ракет - СМИ КНР

Китай обогнал Соединенные Штаты и Россию по разработке и производству баллистических ракет средней дальности (БРСД). Сейчас КНР является «безоговорочным лидером» по производству ракет.

//Экономика

Трамп позволил для стабилизации рынка использовать нефть из резерва США

Трамп позволил для стабилизации рынка использовать нефть из резерва США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп позволил при необходимости использовать стратегический резерв нефти страны. Соответствующий шаг, по его словам, можно совершить для стабилизации рынка.

//новости партнеров

//Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

//Общество

Эксперты раскрыли, кому не хватит баллов, чтобы заработать пенсию

Эксперты раскрыли, кому не хватит баллов, чтобы заработать пенсию

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий. Гарантированный пенсионный продукт разработало Министерство финансов РФ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Киев хотят оставить без мэра

Киев хотят оставить без мэра

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, что в скором времени Киев может лишиться своего мэра. Предполагается, что в закон «О столице» могут быть внесены изменения, упраздняющие пост главы Киевской городской госадминистрации.

//Интервью

Актер Ламбер Вильсон: Роль мерзавца в «Матрице» - вполне забавно

Актер Ламбер Вильсон: Роль мерзавца в «Матрице» - вполне забавно

Фильмы французского актера Ламбера Вильсона прекрасно знакомы зрителям: «Матрица: Перезагрузка», «Женщина-кошка», «Сахара», «О богах и людях». О своем «голливудском» периоде актер говорит спокойно и коротко.

//Здоровье

Латвийский травматолог-ортопед: Осенью обостряются хронические заболевания. И это серьезно

Латвийский травматолог-ортопед: Осенью обостряются хронические заболевания. И это серьезно

Осень – время дождей, слякоти, первого снега. А еще осень – время хандры, депрессии и обострений хронических заболеваний. Согласитесь, это неприятно. Как уберечь себя от нежелательных проблем со здоровьем?

//Общество

Генерал Ивашов о шпионах в Кремле

Генерал Ивашов о шпионах в Кремле

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Младшая дочь поэта Роберта Рождественского впервые стала мамой в 49 лет

Младшая дочь поэта Роберта Рождественского впервые стала мамой в 49 лет

Младшая дочь поэта Роберта Рождественского Ксения впервые стала мамой. О рождении долгожданной племянницы в Инстаграм написала Екатерина Рождественская. Катя опубликовала фото новорожденной девочки.

//В мире

Сирийцы начали возвращаться на очищенные от боевиков земли. Фоторепортаж «Аргументов недели»

Сирийцы начали возвращаться на очищенные от боевиков земли. Фоторепортаж «Аргументов недели»

Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди ехать домой и опасно ли это.

//Новости СМИ2

//Спорт

СМИ узнали, по какой методике лечили в Париже Михаэля Шумахера

СМИ узнали, по какой методике лечили в Париже Михаэля Шумахера

Семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру провели короткий курс лечения в клинике имени Жоржа Помпиду в Париже. Гонщику делали переливание крови с добавлением стволовых клеток.

//Общество

На Сахалине росгвардейца убили из-за замечания о курении

На Сахалине росгвардейца убили из-за замечания о курении

В Южно-Сахалинске сотрудника Росгвардии убили из-за замечания о курении в общественном месте. Инцидент произошел в пятницу, 13 сентября. 23-летний росгвардеец скончался в карете скорой.

//В мире

В Крым с визитом прибыла греческая делегация

В Крым с визитом прибыла греческая делегация

Утром в понедельник, 16 сентября, стало известно, что в Крым прибыла греческая делегация. Согласно последней информации, целью данного визита является обсуждение ряда проектов в культурной сфере.

//Общество

В Красноярске при пожаре погибли прокурор Лесосибирска и его семья

В Красноярске при пожаре погибли прокурор Лесосибирска и его семья

В Красноярске при пожаре в квартире пятиэтажного многоквартирного жилого дома погибли прокурор города Лесосибирск Василий Федорцов и его семья, его сестра и ее семья.

//Политика

СМИ сообщают, что Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Пхеньян

СМИ сообщают, что Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Пхеньян

В СМИ появилась информация о том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Пхеньян. Об этом сообщают осведомленные источники.

//В мире

Иранский генерал предупредил США о готовности к войне

Иранский генерал предупредил США о готовности к войне

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил о возможности уничтожения двух военных американских баз в случае конфликта.

//Новости партнеров

//Общество

США боролись с советскими подлодками при помощи мощных магнитов

США боролись с советскими подлодками при помощи мощных магнитов

В СМИ появилась информация об экспериментах американских военных по борьбе с подводными лодками СССР при помощи мощных электромагнитов. Подобные тесты проводились в 60-х годах прошлого века.

//Политика

СМИ раскрыли план экономической интеграции России и Беларуси

СМИ раскрыли план экономической интеграции России и Беларуси

Программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

//Общество

В Красноярске устанавливают причины пожара, в котором погибли две семьи - 4 взрослых и 4 детей

В Красноярске устанавливают причины пожара, в котором погибли две семьи - 4 взрослых и 4 детей

В Красноярске устанавливают причины пожара в жилом дома, в результате которого погибли восемь человек. По данным источника, в пожаре погиб прокурор города Лесосибирск, его семья и семья его сестры.

//Происшествия

Под Красноярском автобус с пассажирами съехал в кювет, 11 человек попали в больницу

Под Красноярском автобус с пассажирами съехал в кювет, 11 человек попали в больницу

В Сухобузимском районе Красноярского края автобус с пассажирами съехал в кювет. Согласно последней информации сотрудников пресс-службы регионального главка МВД, пострадали одиннадцать человек.

//Общество

В Москве выпадет первый снег

В Москве выпадет первый снег

Синоптики предупредили жителей и гостей столицы: в столицу придёт сильное похолодание, а в некоторых частях Москвы даже выпадет первый снег. Обратить особое внимание на изменение погоды специалисты советуют метеозависимым людям.

//Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Самой высокооплачиваемой профессией в России оказалась вакансия механика по ремонту оборудования в рыбодобывающей промышленности, рассказали в Минтруде.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры