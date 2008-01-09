Саакашвили заполучил 100% голосов армян и азербайджанцев

ГРУЗИНСКИЙ нацио­налист Михаил Са­ака­швили набрал 52%, в том числе в армянских районах Джавахетии и азербайджанских Квемо Картли – 80–90%. А вот в большинстве районов Тбилиси, где подсчет голосов происходил при должном контроле со стороны наблюдателей, Саакашвили набрал 27–31%, а его главный оппонент Л. Гачечиладзе – 41–49%.

Особенность государственного устройства Грузии заключается в том, что власти, полиция и избиркомы армян­ских и азербайджанских районов состоят исключительно из грузин. То есть именно грузины подсчитали, что армяне и азербайджанцы проголосовали за Саакашвили.

Как еще 70 лет назад говорил грузин Джугашвили (Сталин): «Неважно, кто голосует, – важно, кто подсчитывает голоса»… На целом ряде участков победитель нарисовал себе все 100% голосов. Например, на участке №35 в армянском Ахалкалаки за Саакашвили – 992 бюллетеня, а за каждого из остальных шести кандидатов – 0 бюллетеней. Это в сельских районах, а в столицах Джавахетии и Квемо Картли – Боржоми и Рустави – М. Саакашвили набрал правдоподобные 42%. Похоже, грузинские власти и полиция настолько привыкли беспредельничать в армянских и азребайджанских районах, что нарисовать 90% вместо 30–40% – для них сущая мелочь по сравнению с регулярными избиениями жителей и закрытием армянских магазинов с «конфискацией» их товаров…

Несмотря на явный успех грузинской оппозиции (если она сейчас и не свергнет Са­акашвили, то ей это явно удастся после парламентских выборов в апреле 2008 г.), России вряд ли стоит радоваться. Постоянно демонстрируемая по российскому ТВ И. Саришвили заняла последнее место с 0,2%, а наиболее приемлемый для РФ из числа остальных кандидатов – лейборист Ш. Нателашвили – 6,4%. Не сопутствовал успех и главному спонсору грузинской оппозиции: у Б. Патаркацишвили – 7%.