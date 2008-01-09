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Третьяк – жертва интриги

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]

 РАЗУМЕЕТСЯ, г-н Третьяк был весьма уязвлен таким решением однопартийцев. Но его деликатность не позволила разразиться скандалу. Тем временем имела место банальная подковерная интрига. Говорят, что одним из ее участников был руководитель Росспорта В. Фетисов. Он будто бы не сошелся с В. Третьяком во взглядах на ход реформирования Федерации хоккея России (ФХР).

 Важным оказалось и мнение «генсека» партии В. Володина. Он якобы считает г‑на Третьяка сторонником своих недоброжелателей в родной Саратовской области.

 Что касается г-на Сихарулидзе, то его предвыборная история полна загадок. Известно, что на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга фигурист проигрывал кандидату от «Справедливой России» г‑ну Андрееву. Но избирательный участок, где шел подсчет голосов, закрыли с 3 до 6 часов утра. После этого, вопреки прогнозам, победителем оказался спортсмен. Господин Андреев поднял ужасный шум, и губернатору В. Матвиенко приш­лось даже просить С. Миронова успокоить бунтаря. Но спикеру Совета Федерации это не удалось. Помогла природа. Говорят, что избирательные бюллетени неожиданно обгрызли крысы, и бланки пришлось срочно уничтожить по требованию Санэпидем­станции.

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