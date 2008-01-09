Вторая волна приватизации

АСТРОЛОГИ предрекали много разной чепухи – и доброй, и злой. Но пора, как видно, предсказать главное: тектонические сдвиги в вопросах собственности через гигантскую – Вторую Волну Приватизации (ВВП). О чем же идет речь? В последние год-два власть сделала очень много, чтобы в стране появились так называемые госкорпорации. Среди них – «Объединенная авиастроительная корпорация», «Нанотехнологий», «Судостроения», «Станкостроения», «Рособоронэкспорт» и т.д. Правительство объединило в них профильные предприятия, собрав целые отрасли промышленности в единый кулак.

Это, кстати, послужило предлогом для того, чтобы в ведущих демократиях мира стали обвинять Кремль в отходе от рыночной экономики, в формировании консервативной модели государственного капитализма. Но это не все. Будто в подтверждение такой тенденции сотни миллиардов рублей из госфондов переходят на банковские счета этих «госкорпораций». Фактически огромные суммы уведены или готовятся к уходу из-под финансового контроля правительства и той же Счетной палаты.

Напомним, что в конце минувшего года президент встречался с членами президиума Торгово-промышленной палаты (ТПП). Там В. Путин, по сути, дал внятный сигнал своему окружению: «Работы хватит всем!» И либералам, и силовикам, которые сегодня смотрят друг на друга с подозрением.

О чем же говорил президент по поводу госкорпораций на встрече в ТПП? Упомянув в качестве примера такого монополиста, как ОАО «РЖД», он сказал, что эта госкомпания не дает другим ни паровозов, ни электровозов. Мол, где же работа на равных? Последовал вывод: «Если и госкорпорации в сферах своей деятельности будут так же поступать, то нам придется принимать какие-то решения с целью демократизации их деятельности… Мы не намерены вечно держать эти госкопорации в таком виде, в котором они создаются. Это касается и авиационного строения, и судостроения. После соответствующих вложений, после обновления в этих отраслях, после того как они встанут на ноги и будут конкурентоспособными на мировых рынках, мы… на прозрачной, абсолютно рыночной, понятной обществу… рядовому гражданину основе будем создавать условия для того, чтобы они работали исключительно в рыночных условиях. Будем привлекать туда бизнес, причем в различных пропорциях, может быть, и в ключевых, в контрольных пропорциях в будущем. Я не только этого не исключаю, а думаю, что мы так и будем делать. Но сегодня нам просто некоторые сферы деятельности не восстановить без прямого участия государства. Еще раз повторю: это не значит, что они должны монополизировать там все. Я просто хочу, чтобы вы знали, что мы по этому поводу думаем и как собираемся действовать…»

Таким образом, именно планирование грядущей новой приватизации, скорее всего, и повлияло на выбор Д. Медведева в качестве будущего президента страны. Его либеральные взгляды подходят для этого больше, чем того же С. Иванова или В. Зубкова.

Похоже, именно план приватизации и примирит все группы влияния, сформировавшиеся вокруг В. Путина. Великая цель дает всем равные возможности. Хватит на всех.