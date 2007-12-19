А. Чубайс пошел в атаку?

НЕ ВКЛЮЧИВ на выборах-2007 в списки СПС представителей крупного бизнеса и сделав ставку лишь на финансы РАО «ЕЭС», правые на этот раз сильно прогадали. Как только 1 октября В. Путин возглавил список «Единой России», А. Чубайс тут же перестал финансировать партию. По словам члена правления РАО «ЕЭС» и одновременно зампреда СПС Л. Гозмана, РАО на выборах не перечислила партии ни копейки. В результате рухнула вся агитационная сеть, и партия не смогла донести до избирателей свою новую популистскую программу на тему повышения зарплат и пенсий в 3–4 раза до «европейских стандартов». Отсюда и итог на выборах – 0,96%.

В результате на последнем съезде СПС 17 декабря А. Чубайс решил переложить ответст­венность за поражение на выборах с себя на… В. Путина. Намекая на Президента РФ, г-н Чубайс обвинил «власть» в том, что «СПС был назван рвущейся к власти партией олигархического реванша. Вообще говоря, все 1990-е гг., вместе взятые, были названы символом развала страны и ее экономики. Когда я услышал это с самой высокой трибуны, я поймал себя на мысли: хорошо, что этого не слышат Б. Ельцин, А. Собчак, Миша Маневич и многие другие люди, кто отдал страну в руки действующей власти и сделал эту действующую власть действующей. Да, они не слышат то, что говорит действующая власть о них. Хотя кто знает... Выскажу простое правило, которое я для себя вывел за много лет работы на самых разных государственных должностях. Если ты плюешь в предшественников, то обязательно будь готов к тому, что рано или поздно ровно то же самое по отношению к тебе сделает преемник», – заявил А. Чубайс на съезде СПС.

Эксперты по-разному объясняют его заявления «на грани фола». Одни считают, что он готовится к переходу в радикальную оппозицию. Другие – что он действует по поручению Кремля с целью привлечь на свою сторону оппозиционную часть партии и не допустить ее ухода из-под контроля Чубайса с последующим попаданием СПС «в объятия М. Касьянова».