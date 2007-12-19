В группах влияния

ЧАСТЬ окружения участвует в планах главы государства по созданию нескольких международных энергетических и транспортных компаний на базе подконтрольных им активов. В том числе «Газпром», «НК «Сургутнефтегаз», компания Gunvor, «Транснефть», ряд портовых и таможенно-логистических активов в Северо-Западном ФО.

Среди их партнеров – ведущие мировые энергетические компании. В первую очередь италь­янская ENEL SPA, германские концерны E.On и BASF, французская Gaz de France, нидерландский Gasunie. Во вторую очередь, возможно, японский концерн Mitsui, финская Fortum, американская AES, китайские CNPC и Sinopek. К этой части окружения можно отнести руководителей «Газпрома», «Сургутнефтегаза», новых топ-менеджеров «Транснеф­ти» и «Рос­атома».

Данный проект изначально предполагал уход В. Путина с поста президента и из системы исполнительной и законодательной власти вообше.

Другая – силовая группа влияния. К ней в первую очередь относят замруководителя администрации – помощника президента И. Сечина. До последнего времени ее представители выступали решительно против планов «капитализации политического влияния» В. Путина и передачи президентской власти преемнику, формирующему соб­ственную команду. Эти люди работают «на земле» и по понятным причинам весьма далеки от планов выхода на международную арену.

В настоящее время их «силовое влияние» охватывает сферы таможенного и банковского регулирования; инфокоммуникационный рынок; региональные проекты, имеющие общегосударственное значение («Сочи-2014» и «АТЭС‑2012»); распределение средств Фонда национального благосостояния и Резервного фонда.

Очевидно, указывает наш источник, все эти «системы участия» легко разрушить несколькими кадровыми решениями нового президента и нового премь­ера.

Практически до начала ноября с.г. «силовики» пытались убедить В. Путина согласиться на тот или иной вариант «третьего срока». Но Владимир Владимирович изо всех сил тянул время, а разработки «сливались» в газеты, что делало их заведомо непригодными.

Сам Д. Медведев, утверждают наблюдатели, получил от президента окончательное подтверждение того, что он определен преемником, лишь 7 декаб­ря. Этому, по их словам, предшествовали активные консультации главы государства 6–7 декабря с.г. со всеми группами влияния.

Поэтому не стоит думать, что в проигрыше оказались силовики. Говорят, что В. Путин лично обещал лидерам силовых групп принять предложение Д. Медведева возглавить правитель­ство в случае его избрания на пост президента.

Большинство сотрудников в админи­страции и аппарате правительства уверены в компромиссном характере решений 10–11 декабря с.г. По их мнению, согласие президента В. Путина возглавить правительство в случае избрания Д. Медведева Президентом России в марте 2008 г. представит собой системную уступку главы государства негражданской части своего окружения.