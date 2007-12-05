Зачем Финляндии в НАТО?

ТОЛЬКО после Второй мировой войны была найдена такая формула мирного сосуществования, которая позволила советско-финляндским отношениям стать моделью взаимоотношений Востока и Запада. А знаменитое Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 г. открыло дорогу кардинальным изменениям, во многом определившим и судьбу сегодняшнего мира, включая Россию.

Отношения России и Финляндии сегодня стабильны и позволяют эффективно решать самый широкий спектр вопросов политического и экономического характера. Страна входит в число крупнейших торговых партнеров России. В первую очередь зоной особой активности финского бизнеса стал Санкт-Петербург. Осуществляются общественные и культурные связи, из года в год растет туризм.

В целом существуют отличные перспективы дальнейшего развития связей. В том числе с учетом начала движения в следующем году скоростных поездов из Москвы в Хельсинки. Весь путь займет всего несколько часов.

И с этой точки зрения перспективы российско-финляндских отношений представляются весьма позитивными. Но есть некоторые вопросы, на которые стоит обратить внимание с точки зрения будущего. Ключевым из них является, на мой взгляд, вопрос о месте Финляндии в системе глобальной безопасности в контексте взаимоотношений России и НАТО. Идущая в Финляндии дискуссия по этому поводу носит достаточно специфический, «финский», характер. Она ведется на полутонах, полунамеках, в том числе с учетом российского фактора. Но в ближайшее время будет активизирована в зависимости от того, как будут складываться взаимоотношения России и Запада. Имеется в виду разрешение проб­лем Косово, ПРО, нового договора между Россией и ЕС.

В конечном счете, главный вопрос заключается в том, насколько в финском обществе будет доминировать мысль о том, что стране необходимо стать частью системы безопасности, которую продвигает сегодня НАТО. При этом, естественно, практически никто в Финляндии не верит в военную угрозу со стороны России. Но главным аргументом является то, что «страна должна быть вместе с другими европейскими странами в системе, дающей возможность обеспечивать интересы безопасности в любой ситуации».

Нужно прямо сказать, что тема членства Финляндии в НАТО воспринимается в России негативно. Прежде всего потому, что в Москве не видят никаких оснований считать, что такое членство имеет под собой объективную основу. Поэтому со стороны России требуется проведение разумной внешней политики на европейском направлении в целом, и на двустороннем уровне, которая лишний раз показывала бы, что нынешняя формула взаимодействия двух стран является оптимальной и взаимовыгодной.

Что касается торгово-экономических связей, то здесь основной вопрос – расширение возможностей присутствия финского бизнеса в ключевых для него сферах – энергетике, строительстве, добыче и обработке древесины. Думается, что есть все основания расширять возможности для финских компаний продвигать свое присут­ствие на российском рынке. В том числе потому, что их деятельность в самой минимальной степени зависит от политической конъюнк­туры и отдель­ных личностей.

В частности, важно урегулировать уже сейчас и на долгосрочную перспективу все вопросы в лесном секторе. Его развитие и коренная модернизация без активного участия Финляндии просто невозможны. Одновременно следует предпринять шаги по развитию приграничного сотрудничества, равно как и «северного измерения» европейской политики.

Постараемся представить себе отношения между нашими странами через десять лет, в 2017 году. Есть все основания думать, что именно Финляндия будет главным направлением реализации планов по созданию и развитию зоны свободной торговли между Россией и ЕС. В том числе станет основными экономическими воротами для России с точки зрения импортных поставок.

Вполне возможно, что в будущем и для товаров, и для людей российско-финляндская граница будет носить чисто символический характер. А Финляндия за ближайшие десять лет получит мощный импульс развития своей экономики на основе экономического бума в России. При этом наша страна имеет все основания стать крупнейшим в Европе потребительским рынком.

Андрей ФЕДОРОВ,

директор политических программ Совета по внешней и оборонной политике