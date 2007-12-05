Благодетель Кувейта

ПЕРВЫЙ вопрос. Откуда вообще у России взялся долг перед Кувейтом? Вроде бы мы у него никогда ничего не занимали. Как выяснили «АН», день­ги, которые Кувейт требует от нас вернуть… его же собст­венный подарок.

Дело было так. В 1991 г. в ответ на нападение Ирака на Кувейт США начали военную операцию «Буря в пустыне». Чтобы обеспечить «понимание» мирового сообщества, кувейтское правительство в изгнании «слегка подмазало» СССР, Францию и Турцию. «Финансовую помощь» оформили как кредит. При этом с самого начала предполагалось, что возвращать ничего не нужно. Так оно и вышло, но только не у России.

Как только распался СССР, Кувейт внезапно вспомнил о советском долге. Оказалось, что Россия как правопреемница СССР должна этой стране 1,1 млрд. долларов.

Выглядело это некрасиво, но деваться было некуда. Так что с 1994 г. мы вели затяжные переговоры об урегулировании задолженности. В 2003 г. удалось достичь предварительного соглашения. Кувейт согласился списать 36% долга. Также он был готов «простить» России 0,6 млрд. долл. набежавших «штрафных» процентов.

России оставалось лишь выплатить Кувейту 700 млн. долл. и окончательно закрыть проб­лему. Соглашение об этом стороны должны были подписать в январе 2005 г. в Москве. На переговоры отправили г-на Сторчака.

Вроде бы его миссия удалась: соглашение скрепили печатями. Вот только сумма, которую, согласно документам Счетной палаты, Россия задолжала Кувейту, неожиданно увеличилась с 700 млн. до… 1 млрд. долларов. Вдобавок на нее «откуда ни возьмись» набежали проценты на сумму в 568 млн. долларов.

Договор есть договор. России пришлось расплачиваться. Сам долг Кувейту мы уже практически вернули. Правда, в счет набежавших процентов Россия до сих пор поставляет этой стране оружие.

Вот эта история и стала поводом для предъявления обвинения и ареста «чудо-переговорщика». Никаких документов, оправдывающих логику г-на Сторчака, Минфин след­ствию так и не представил.