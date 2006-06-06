Преемственность власти при суверенной демократии

ДЕМОКРАТИЯ обычно понимается как власть народа, а права человека - как права каждого отдельно взятого гражданина. Но почему, скажем, большинст­во политических деятелей США защищают на территории России лишь деятельность организаций и лиц, которые оппозиционны центральной власти? Все те, кто стоит на стороне укрепления российского государства (независимо - либералы или антилибералы), оказываются у них враждебными интересам демократии.

Цель существования общества, государства и политического режима в том, чтобы люди хотели жить, рожать детей, были свободными и счастливыми в своей стране. Им необходима стабильность. Именно для этого принимаются и трансформируются статьи Конституции и законы страны, востребованные конкретными историческими обстоятельствами.

Очевидно, что наш народ не сможет согласиться на модель западной «элитарной демократии». В угоду частным интересам богатейшего слоя граждан она превратила, например, США в государство, имеющее гигантские дефициты бюджета и торгового баланса, живущее в долг всему миру. В государство, которое не может эффективно предотвратить последствия стихийных бедствий, не допустив мародерства и не обеспечив эвакуацию людей из зоны бедствия.

Россия в последние несколько лет успешно уходит от модели власти, при которой игнорировались национально-государственные и интересы большинст­ва населения. Практически все 90-е годы прошлого столетия они подменялись удобством российской власти для крупнейших отечественных и зарубежных корпораций и даже других стран. Территория России стала всерьез рассматриваться ими как собственный ресурсный фонд. Мы даже не имели права защищать свои национальные интересы! Но представьте себе возмущение со стороны политических и деловых кругов США, если предложить им продавать газ и нефть той же Украине по ценам втрое ниже рыночных? Или обязать закупать низкокачест­венное грузинское и молдавское вино, а Грузии позволить воровать нефть из нефтепровода Баку-Джейхан...

Поэтому нет сомнений, что начавшееся укрепление позиций государства и обеспечение избранного курса для страны и народа - благо. В обществе появились симптомы силы и стабильности. Значит, руководст­ву удалось найти компромисс между различными интересами социальных групп общества. Это является важнейшим аргументом в пользу преемственности власти в любой стране.

Традиции складываются веками. В государствах западного типа основой стабильности являются сформированные в нем институты гражданского общества - политические партии, профсоюзы и общественные организации. В традиционных обществах, к каковым пока во многом относится Россия, преемственность исторически обеспечивается как персональная преемственность. Альтернативой является нестабильность, новая борьба олигархических кланов, доминирование агрессивных корпоративных интересов, государственный разлад, а вовсе не «истинная демократия».

Вывод: преемственность власти в России соответст­вует сегодня национально-государст­венным интересам. Попытка ее смены и неизбежная дестабилизация выгодны лишь отдельным негосударст­венным структурам и интересам ряда государств как ближнего, так и дальнего зарубежья.