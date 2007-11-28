Косово, Абхазия и Южная Осетия перевернут мир

ВО-ПЕРВЫХ, вновь встает проб­лема транзита нефти и газа через территорию Украины и Белоруссии и цены, собственно, на газ. Ситуация в Киеве такова, что при отсутствии нового правительства вновь оказываются «подвешенными» все ведущиеся переговоры. При этом в украинский бюджет уже заложена цена на газ в 160 долл. за 1 тыс. куб. м (что пока явно не устраивает «Газпром»). Зная характер политических игр на Украине, вряд ли можно ожидать быстрого и бескровного решения по новому правительству. Но если, например, все решится относительно быстро и кабинет министров возглавит Ю. Тимошенко, то ситуация от этого легче не станет. Скорее наоборот.

Со стороны Белоруссии пока все достаточно спокойно, но это спокойствие обманчивое. В любой момент оно может смениться конфликтом, причем позиции А. Лукашенко в возможном споре по энергоносителям сегодня объективно сильнее, чем в прошлом году.

Естественно, нет никаких сомнений в том, что этот блок проблем может вылиться в жесткую критику России со стороны Запада. В новые обвинения в «энергетическом империализме».

Во-вторых, вполне возможна попытка «делегитимизации» итогов парламентских выборов в России со стороны Запада. Она будет основана на отказе ОБСЕ направить к нам своих наблюдателей. Уже сегодня следует ожидать заявления о том, что эти выборы 2 декабря «прошли с большими нарушениями» с использованием адми­­нистративного ресурса. Стало быть – признавать их итоги нельзя. Такой подход является практически идеальной площадкой для начала новой антироссийской волны как в западных СМИ, так и на политическом уровне.

В-третьих, зашедшие в тупик переговоры по статусу Косово приведут к тому, что эта часть Сербии заявит о своей полной независимости, а США и ЕС признают ее. Таким образом будут публично проигнорированы подходы как Сербии, так и России, стремившихся к разумному компромиссу. К новой балканской войне это не приведет, но отношения с Россией будут дополнительно испорчены.

Очень важно то, каким станет наш ответ: только жесткая политическая оценка произошедшего или практические ответные шаги? В первую очередь – признание независимости Абхазии и Южной Осетии со всеми вытекающими последствиями, вплоть до принятия их в состав Российской Федерации, о чем открыто говорит все большее число российских политиков.

В-четвертых, уже сейчас очевидно, что ситуация с размещением компонентов американской ПРО в Польше и Чехии также меняется не в лучшую для нас сторону. США фактически отвергли все российские предложения по достижению компромисса. В декабре нам придется сформулировать свой ответ. Причем, видимо, достаточно жесткий. Это также может вызвать серьезную негативную реакцию на Западе. Правда, новый польский премьер-министр Д. Туск заявил о возможности переговоров по данной теме с Москвой. Но мы хорошо знаем, что конечное решение принимается не в Варшаве, а в Вашингтоне.

В-пятых, до конца года, видимо, так и не будет найден выход по разблокированию переговоров по новому соглашению между Россией и Европейским Союзом. Это означает, что объективно мы выходим на 2008 г. с фактически нулевым результатом в европейской политике.

В-шестых, 12 декабря мы вводим мораторий на действие Договора об ограничении обычных вооружений в Европе (ДОВСЕ). Россия официально предупредила об этом своих западных партнеров, большинство из которых так и не ратифицировали данный договор под теми или иными предлогами.

Это очень серьезный военно-политический шаг с нашей стороны. Многими на Западе он трактуется как начало новой холодной войны. Делаются выводы о том, что Россия может разрушить всю систему договоров в сфере безопасности и разоружения, включая ядерное. При этом многим политикам в Европе и США это как манна небесная – можно громко говорить о новой угрозе со стороны России, призвать к санкциям против нее и т.д.

Таким образом, в декабре мы объективно получаем «многосторонний» внеш­неполитический вызов. Большинство из вышеназванных проблем нужно будет решать в достаточно оперативном порядке, причем публично. А в ряде случаев – идя на конфронтацию. Делать это придется в первую очередь Президенту Российской Федерации В. Путину. Его политические шаги будут определяющими на перспективу.

И в заключение. Давно России не приходилось решать столько проблем одновременно. Это будет большим испытанием, исход которого до конца предсказать невозможно. Ясно только одно. Декабрь 2007 г. может стать политическим водоразделом в отношениях между Россией и Западом. Этот месяц во многом определит то, с чем выйдет на внешнеполитическую арену новый Президент Российской Федерации.

Андрей ФЕДОРОВ,

директор политических программ

Совета по внешней и оборонной политике