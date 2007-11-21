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«Справедливая Россия» – это зеркало для партии власти

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

«Справедливая Россия» – это зеркало для партии власти
Сергей Миронов и Аднан Музыкаев

– Аднан Абдулаевич, чем «Справедливая Россия» отличается от «Единой России»? И почему она не стесняется бороться за депутатские мандаты с партией, во главе федерального избирательного списка которой стоит президент страны?

– Отличие очень простое. «Единая Россия» называет себя партией власти. И с этим никто не собирается спорить.

А мы – партия народа. Я думаю, что очень неплохо для страны, если в Государственной Думе кроме партии власти будет работать еще и партия народа. Тем более что парламент, согласно Конституции, является представительным органом. То есть там должны быть представлены в первую очередь интересы простых граждан, а не только чиновников.

Тот факт, что во главе «Единой России» встал сам президент страны, абсолютно не отменяет возможность предвыборной конкуренции с этой партией. Напротив, закон требует, чтобы в парламенте присутствовали депутаты как минимум от двух разных партий. И это имеет очень глубокий смысл. Парламентскому большинству обязательно нужно зеркало, в котором оно сможет объективно увидеть само себя. И «Справедливая Россия» может стать таким зеркалом.

– Недавно, выступая в Красноярске, президент предостерег от разного рода «улучшизмов», которые могут внести хаос в продуманные до мелочей решения. Речь идет о бюджете, о национальных проектах и так далее. Чем же тогда «Справедливая Россия» будет заниматься в парламенте?

– А никто и не собирается «улучшать» стратегические решения президента и правительства. Цели поставлены. Трехлетний бюджет принят. Планы, как говорится, сверстаны. Теперь нужно всем вместе активно работать на результат.

Но при этом хорошо бы помнить старую поговорку: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Сколько раз случалось, что хорошее начинание из-за каких-то неучтенных мелочей оборачивалось для людей проблемами и разочарованием.

Примеров тому множество. Я не буду говорить про реформу лекарственного обеспечения, которая вылилась в бесконечные очереди для больных людей. Или про ситуацию с инвалидами, которые должны ежегодно доказывать, что к ним не вернулось утраченное здоровье. Но вот взять, например, повышение пенсий. Из-за несогласованности законов пенсионеры потеряли льготы по квартплате, потому что из-за нескольких рублей формально выпали из категории малообеспеченных.

А ведь для того, чтобы поправить такие ситуации, вмешиваться, порой, приходится самому главе государства.

Наша партия идет в Думу для того, чтобы помочь провести стратегическую линию государства через все эти «овраги» и прочие препятствия, которые не всегда заметны сверху.

А мы живем близко к земле, нам знакомы интересы и проблемы каждого избирателя. «Справедливая Россия» – это та обратная связь, тот «голос с мест», который сделает работу государства еще эффективнее.

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