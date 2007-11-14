Нашим отношениям 200 лет

Два столетия назад, в 1807 г., русский царь Александр I и президент Соединенных Штатов Томас Джефферсон установили дипломатические отношения между Россией и США. А первый американский посол в России Джон Куинси Адамс впоследствии стал шестым президентом Соединенных Штатов.



За все эти долгие годы отношения между нашими странами складывались по-разному: были спады и подъемы, взлеты и падения. Как обстоят дела сегодня и что можно ждать в ближайшем будущем? С этими и другими вопросами мы обратились к Чрезвычайному и Полномочному Послу Соединенных Штатов в России, господину Уильяму Бернсу.

– ГОСПОДИН посол, известно, что у президентов наших стран хорошие дружественные отношения. Периодически они встречаются, решают некоторые проблемы. Но в обеих наших странах грядет год президентских выборов. Не считаете ли вы, что в связи с этим может возникнуть некая пауза в отношениях России и США?

– Верно. И России, и США предстоит пройти сложный предвыборный период. Но ни одна из наших стран не может по­зволить себе притормозить ход отношений и взаимодействий.

Однако я не думаю, что международные процессы в целом замедлят свое движение. Россия и Соединенные Штаты являются очень важной частью мирового сообщества, важными фигурантами в решении мировых проблем. А мировое сообщество, в свою очередь, играет важную роль в том, как складываются наши отношения.

Один из очевидных примеров – ядерная энергетика. Это та область, где у США и России есть уникальные возможности проявить свое лидерство, также – и исключительная ответственность.

В этой области мы могли бы в следующем году сделать гораздо больше. Хотя в это время действительно будем заняты внутренними политическими делами.

– Наши президенты встречаются на саммитах, но происходит это только время от времени. Не думаете ли вы, что назрела потребность в создании постоянного механизма общения, наподобие существовавшей ранее комиссии «Гор – Черномырдин»?

– Очень хороший вопрос. Считаю, что именно структурирование является очень важной частью любых взаимоотношений между великими державами, такими как Соединенные Штаты и Россия.

Хорошо помню комиссию «Гор – Черномырдин» в период моей предыдущей работы в посольстве в Москве. Даже в 80-е годы, когда у нас были совершенно иные отношения в период холодной войны, существовала структура – «госсекретарь Шульц и его советский коллега». В ее рамках они встречались регулярно.

Думается, несколько недель назад мы сделали важный шаг в направлении создания механизма подобной структуры – «2 плюс 2», когда Москву вместе посетили госсекретарь США и министр обороны США. Со своими российскими коллегами они договорились снова встретиться через полгода в Вашингтоне.

Считаю, что это важный пример значимости структурных отношений. Поскольку они смогут обсудить целый ряд политических и военных вопросов, многие из которых соприкасаются и связаны между собой.

Это пример реальных взаимоотношений между нашими странами. Что касается экономической сферы, то здесь можно было бы создать более крупную структуру, поскольку наши экономические отношения развиваются быстрыми темпами

То же самое в области образования. Около месяца назад в Москве побывали представители Министерства образования США, год назад подписавшие меморандум о взаимопонимании о создании университет­ского партнерства. Это еще один пример структурного подхода в важной сфере отношений между нашими обществами. Иными словами, структуры для наших отношений необычайно важны, и, если заглянуть на 5–10 лет вперед, они для обеих стран станут приоритетом.



Разногласий не убавляется



– ВЫ МОЖЕТЕ назвать те главные проблемы, по которым сегодня имеются серьезные разногласия?

– К сожалению, количество наших разногласий не убавляется: вопросы обороны, Косово и его будущее, размещение элементов ПРО в Европе вызывают беспокойство обеих сторон. К этому списку можно отнести и Иран, и его ядерную программу. Стратегически, думаю, в подходе наших стран к этому вопросу есть много общего: и Россия, и Соединенные Штаты действуют дипломатическими методами с тем, чтобы Иран не развивал свою ядерную программу. У нас тем не менее по этому вопросу время от времени возникают тактические расхождения.

Итак, считаю, что мы должны честно и прямо признавать наши разногласия, не делая вид, что их не существует. Наша задача – посмотреть, не можем ли мы уменьшить эти разногласия в тех областях, где это возможно. И делать это необходимо на основе взаимного уважения.

Можно привести следущий пример из недавно прошедшей встречи министров иностранных дел и обороны по вопросу ПРО в Европе. Американская сторона выш­ла с новыми идеями для того, чтобы уменьшить наши расхождения. Затем дискуссия продолжилась с президентом Путиным, и, надеюсь, это был конструктивный разговор.

Так что еще раз подчеркну: сегодня расхождений и вызовов не стало меньше. Наши отношения неизбежно будут продолжать включать как элементы сотрудничества, так и элементы соперничества и конкуренции. Но мне представляется, что наши разногласия всегда можно уменьшить, расширив общую платформу.

– А какие именно могут быть сегодня пути для уменьшения либо преодоления разногласий и нахождения общего языка?

– С философской точки зрения, необходимо быть честными и понимать, что наши отношения – не есть совершенное стратегическое партнерст­во и не станет таковым в ближайшие годы. Оно не совершенно в том смысле, что мы не будем соглашаться по каждому вопросу. Но отношения наши могут быть и, думаю, должны быть партнерством по определенным ключевым стратегическим вопросам.

Один из них я уже назвал – ядерная энергетика. Мы можем работать сообща и делать гораздо больше в интересах России, США и всего мира. В экономической сфере, думаю, важно работать вместе для принятия России во Всемирную торговую организацию. В этом заинтересована не только Россия, но и Соединенные Штаты. Так что немало областей, в которых мы можем определить много общего, даже при наличии разногласий.

Мы обязаны быть честными и рассматривать наши отношения как улицу с двусторонним движением. При этом обе стороны должны, по возможности, использовать гибкие и творческие подходы. Именно это было продемонстрировано во время переговоров по размещению элементов ПРО в Европе: мы слушали, принимали во внимание озабоченность российской стороны, пытались выдвинуть новые идеи и обсудить их вместе.



Возможности для инвестиций



– ВЫ УПОМЯНУЛИ область экономики. Известно, что в США принимаются законодательные меры по ограничению иностранных инвестиций в экономику страны. Подобные ограничения будут касаться и российских компаний?

– Правда состоит в том, что как Россия, так и США находятся в процессе выработки правил для определенной части иностранных инвестиций. В России Дума в настоящее время рассматривает законопроект по части стратегических секторов. В Соединенных Штатах Конгресс недавно рассмотрел ряд правил, касающихся некоторой части иностранных инвестиций. Это неизбежно вызывает озабоченность инвесторов с обеих сторон. И на российском, и на американском рынке они гадают, что именно сулят им эти правила.

Вот что я намереваюсь предпринять в ближайшие месяцы: организовать в Москве либо семинар, либо конференцию по этому поводу. После того как законопроект касательно стратегических секторов пройдет через Думу (будет принят Думой), каждый из нас сможет объяснить деловым кругам – американцы российским инвесторам, российские официальные лица – американским инвесторам, что означают эти правила, разъяснить их и попытаться немного уменьшить недопонимание.

Надеюсь, это удастся сделать через несколько месяцев. А пока что хотел бы добавить несколько соображений на этот счет.

Первое: Соединенные Штаты остаются одной из наиболее открытых стран в мире по части инвестиционного климата. Это одно из важных условий процветания нашей экономики.

Мы располагаем статистическими данными за 2006 г., подтверждающими это. Прямые иностранные инвестиции в экономику Соединенных Штатов за этот год составили 161 млрд. долл. – это самая большая цифра за 1 год начиная с 2000 года. Так что кривая по части иностранных инвестиций идет вверх. В этом смысле интересно, что российские инвестиции составляют важную, все увеличивающуюся часть этой кривой.

В прошлом году, например, российская фирма приобрела часть компании «Орагон стил» почти за 2 млрд. долларов. Действительно, некоторые возможные инвестиции в экономику США вызвали общественную дискуссию около года назад, но нет ни одного примера того, что российский инвестор получил негативный ответ или был отвергнут.

Так что я считаю, что основная процедура ясна и она будет способствовать увеличению российских инвестиций и российской деловой активности в США, будь то энергетический сектор, будь то другие сектора экономики. Думаю, это полезно обеим сторонам, и очень надеюсь, что мы сможем объяснить в ближайшие месяцы, какие правила нам необходимо соблюдать. Мне представляется, что для российских деловых людей и инвесторов, для российского бизнеса в Америке существуют огромные возможности.



Перспективы сотрудничества



– ЕСЛИ говорить о других областях сотрудничества, какие перспективы, по-вашему, сущест­вуют в ближайшие годы?

– Несмотря на многие расхождения по разным вопросам – и я весьма реалистичен на этот счет – думаю, существует длинный список различных областей, в которых мы могли бы работать вместе. В некоторых из них наше сотрудничество имеет очень длинные исторические корни.

Одна из таких сфер – космос. Известно, что минуло ровно 50 лет с тех пор, как на орбите появился первый спутник. Поначалу мы соревновались, но вот уже прошли десятилетия плодотворного сотрудничества наших стран в этой области.

Мы могли бы гораздо больше сделать, взаимодействуя в области науки, занимаясь борьбой со смертельными болезнями, такими как СПИД и особые формы туберкулеза. В настоящее время российские и американские врачи работают вместе в некоторых странах Восточной Африки, оказывая в скромном объеме помощь этим странам в создании лабораторий по борьбе со СПИДом. Но и в этой области, как и в других, возможно сделать намного больше.

Я уже упомянул экономическую сферу – если российская экономика будет диверсифицирована помимо нефти и газа, то возможности будут безграничными. В особенности если Россия воспользуется своим, по моему мнению, главным потенциалом – человеческим ресурсом – хорошо обученными, очень талантливыми кадрами. В этом случае взаимодействие с американским бизнесом, американскими компаниями приобретет бОльшую значимость.

Я упомянул как очевидный факт и ядерную энергетику.

В отношении образования и программ по обмену существует соблазн сказать, что это – нечто из прошлого, то, чем мы занимались во времена холодной войны. Однако это важно и сегодня: около 70 тыс. молодых россиян стали участниками программ по обмену и побывали в Соединенных Штатах. И хотя не каждый совет, который мы дали России за последние 15 лет, был, к сожалению, мудрым, все же возможно, что эти программы обмена действительно являются примером одного из наиболее разумных шагов, которые мы предприняли за эти годы. Думается, мы располагаем возможностью сделать подобные программы улицей с дву­сторонним движением. Российские университеты становятся партнерами американских. Российское министерство образования, как и наше, вкладывает в это некоторые ресурсы.

Как я понимаю, есть российские фирмы, например «Альфа-банк», создающие программы для стажировки американцев в России. Так что ваша экономика все больше делает возможным существование улицы с двусторонним движением, и это весьма полезно.

Хотя гораздо проще заниматься срывами (провалами) и проблемами, стоящими перед нами, – а я последний из тех, кто мог бы отрицать их наличие. Но, с другой стороны, было бы ошибкой для вас и для нас упускать из виду все то, что я перечислил.



Нам нужна сильная Россия



– НЕКОТОРЫЕ американские политики и государственные деятели говорили не раз, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Россия была сильной демократической страной. Если вы того же мнения, то объясните, почему.

– Вряд ли удивлю вас, если скажу, что думаю так же. И по очень простой причине. Сильное, здоровое, процветающее российское общество прежде всего и главным образом будет служить интересам России, но также и интересам США. Поскольку в упомянутых мной областях каждый из нас может продвигать свои интересы и достичь большего, если будем работать вместе. Знаю, что многие россияне смотрят на это с подозрением.

В качестве американского посла я пробыл здесь уже почти два с половиной года и беседовал со многими россиянами. Они смотрят на отношение американцев и особенно на американскую риторику и говорят: знаете, американцы любят наставлять и поучать. Им не понять, какими трудными были для России два последних десятилетия.

Американцы, мол, любят говорить, что приветствуют возрождение России как великой державы. Но многие американцы это совсем не имеют в виду: у них это вызывает дискомфорт, и они стараются такую возможность ограничить.

Совершенно очевидно, что возрождение сильной России означает появление элементов конкуренции (соперничества). Это действительно создает противоречия. Создает те области, в которых наши интересы и политика сталкиваются. Но это одновременно открывает много возможностей в других областях. Таких как опять же ядерная энергетика. Что, по-моему, необычайно важно. Здесь сотрудничество сильной России с сильными Соединенными Штатами помогло бы обеим странам продвинуть свои интересы по всему миру.

Усилия России по созданию современных экономических и политических институтов станут очень важным звеном в установлении стабильности на долгосрочной основе. Они поддер­жат ее процветание и здоровье общества.

Говорю это не как очередное американское наставление или поучение, а с практической целью. Чтобы добиться процветания, чтобы у людей была уверенность насчет их собственности и права на собственность – очень важно создать такие институты, которые обеспечат Верховенство Закона применительно к экономике, а также к политической системе. Это система взаимозависимости законодательной, исполнительной и судебной власти, которая направлена против злоупотребления властью, против коррупции. Также необходимо наличие независимых средств массовой информации и независимой судебной системы.

Все это не абстрактные академические вопросы. Конечно, это не самое предпочтительное для Соединенных Штатов либо другого иностранного государст­ва. Но это в интересах самих россиян с тем, чтобы полностью реализовать огромный потенциал этого общества и поддержать то, что приветствуется и впечатляет в вашем экономическом росте за последние 7–8 лет.

Подобные институты существуют по всем миру с тем, чтобы обеспечить процветание не на несколько лет, а для многих поколений. А также обеспечить диверсификацию экономики помимо нефти и газа. Ведь у России есть много больше, что она может предложить, как в экономическом направлении, так и в других областях, по сравнению со многими другими странами мира, располагающими природными ресурсами. Сильная и процветающая Россия была бы в интересах Америки даже при том, что иногда это приводило бы к столкновению интересов в определенных областях. А ключ к созданию такой России лежит в строительст­ве подобных институтов (структур). При этом они вовсе не должны быть такими, как в Америке. Россияне должны будут создать их ­сами.

Безусловно, это потребует времени. В свое время в Соединенных Штатах это заняло не один день. Но уверен, что это в значительной степени в интересах самих россиян, так же как и американцев.

– Последний вопрос. В этом году исполнилось 200 лет установлению дипломатических отношений между нашими странами. Вы могли бы назвать главные события, приуроченные к этой дате. Те, что уже прошли или еще предстоят?

– В связи с этим юбилеем мы пытаемся напомнить друг другу, что существует множество нитей, связующих наши два общества. Речь идет не просто о дипломатии либо межправительственных отношениях. Хотя само по себе это важно.

Например, в области культуры хочу вспомнить недавнюю выставку в музее им. Пушкина, организованную музеем Гуггенхайма. Очень амбициозная выставка «300 лет американского искусства» – самая большая, когда-либо показанная в Моск­ве. Регулярная серия концертов прошла у нас в Спасо-Хаусе – резиденции американского посла в Москве – с тем, чтобы отпраздновать связи между нашими обществами в культуре и искусстве. Мы возобновляем программу семинаров, которую начал почти 20 лет назад один из моих самых выдающихся предшественников – посол Джек Мэтлок. Эта программа включает ряд знаменитейших участников, таких как обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс» Том Фридман и Генри Киссинджер, который выступит в Спасо-Хаусе в ноябре и будет говорить об отношениях США и России за эти 200 лет.

Мы отметили особым событием наше сотрудничество в космосе с тем, чтобы напомнить людям, какими путями россияне и американцы «делают погоду» в мире.

Продолжаем готовиться к дальнейшим мероприятиям, которые предстоят до конца 2007 года. А в следующем году отметим 75 лет Спасо-Хауса – еще одна возможность напомнить людям о наших взаимоотношениях.

Беседу вела

Елизавета ШТАЙГЕР