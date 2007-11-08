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Любить страну, сохранить мужчин и не потерять себя…

№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Олег ГРУЗДОВ ]

Любить страну, сохранить мужчин и не потерять себя…

 У нас в гостях известная всей стране женщина – Сажи Умалатова. Сегодня она возглавляет партию «Мира и Единства» и движение в поддержку политики Президента России.

Во всем виноват «стриженый коммунист»?

 – САЖИ Зайндиновна, так что же произошло с вашей партией «Мира и Единст­ва», почему вас не зарегистрировали? Есть ли за всем этим какие-то тайные интриги, пружины, механизмы?

 – Конечно, это очень неприятный для нас факт. Переживаю не столько за себя, сколько за людей, которые так верили в наше дело, верно и тщательно работали. И вдруг – из-за ста голосов мы не прошли регистрацию. У нас забраковали 5,14% подписей – всего лишь 0,14 % сыграли свою роль.

 Всем сердцем хочу поблагодарить всех, кто нас поддержал: и руководителей региональных организаций, и рядовых членов партии. Такой активной поддержки я не ожидала.

 Ведь голосование по нашему вопросу в Центризбиркоме не было однозначным. Даже его председатель Владимир Чуров не проголосовал, чтобы снять нас с выборов.

 – Политически лично для вас это было случайным стечением неблагоприятных обстоятельств или здесь сработал какой-то механизм?

 – Я не склонна считать, как сегодня мне многие говорят, что за всем стоит Администрация президента. Нет, ни в коем случае. Но то, что очень многие были заинтересованы в том, чтобы мы не попали на выборы, – это точно. И прежде всего политические партии, которые сейчас будут участвовать в выборах. Например – КПРФ, «Справедливая Россия».

 – Хотите сказать, что Зюганов обладает реальным влиянием на Центризбирком?

 – Нет. Я так не говорю. Зюганов – это обыкновенная марионетка. Он был реально не заинтересован в том, чтобы мы участвовали в выборах. А также «Яблоко», Каспаров и Рыжков – в один голос высказывались о том, что Кремль специально выпустил нашу партию, чтобы утопить КПРФ и Зюганова.

 Но извините, господа, я в политике нахожусь столько лет, и никогда из нее не уходила… Как будто только сегодня создали нашу партию. Партии уже 10 лет, пошел одиннадцатый год.

 – Какие-то таинственные силы расчищают дорогу Зюганову?

 – Безусловно. Он еще нужен. Лидер КПРФ превратил свою партию в ассоциацию для личного обогащения и избрания его в Госдуму. А от декларируемых высоких идеалов он самоуст­ранился, чем вводит в заблуждение и глубоко оскорбляет ветеранов и своих избирателей. Корни экстремизма заложены Зюгановым, его политическим поведением. Имея доступ к реальной власти, он увел своих сторонников от решения поставленных перед ними задач и пытается раскачать ситуацию в стране, перекладывая ответственность за свою недееспособность на действующую власть.

 – Давайте тогда как-то охарактеризуем эти таинственные силы – кто это и что?
 – Думаю, что нам помешал частный капитал, который все эти годы стоит за Зюгановым. Кстати, у него в этой среде есть даже своя особая кличка – его зовут «стриженым коммунистом».

 – Недавно в прессе появилась информация о том, что в одной из европейских стран разморозили счета «ЮКОСа». Этот вопрос был решен незадолго до выборов. По времени-то все совпадает?

 – Мне сложно сказать то, чего я не знаю точно и достоверно. Но слухи такие есть, их много – отрицать не буду. У господина Зюганова патриотизм умещается на кончике языка, но ничего общего с коммунизмом и социализмом он не имеет. Так же как и Гор­бачев.

 На встречах с ветеранами я, всегда говорю, что Зюганов является бОльшим преступником, чем Горбачев. Потому что он использовал ситуацию, обманул ветеранов, которые ему верили и шли за ним.

 Но такие люди кому-то нужны…

 – Объективно получается, что вы выступаете как жерт­ва широкомасштабной коррупции?

 – Не исключаю такого сюжета…

 – А чем и кому вы бы мешали, если бы прошли?

 – Сегодня многие люди ждут новой силы. Одни и те же лица надоели. Почти двадцать лет они сидят и обманывают народ.

 – Вы активно стоите на позиции восстановления СССР?

 – Восстановить Советский Союз сегодня уже невозможно. История – дама капризная и два раза одно и то же платье не надевает. Но то, что мы должны стремиться и в конце концов придем к союзному государству, – это факт. Разрушили ведь не Советский Союз – разрушили Великую Россию.

 И когда некоторые политики говорят, что Умалатова хочет нас возвратить в прошлое, – это неправда. Я достаточно разумный человек и понимаю, что возврата к прошлому не будет. Но я против того, чтобы мы очерняли свою историю. Делая это, мы издеваемся над своими предками, их памятью.

 Наш лозунг: «Сильная власть – великая держава». Россия – это социально ориентированное правовое демократическое государство, гарантирующее своим гражданам свободу и благополучие. Каждый работоспособный человек должен иметь достойную работу и заработную плату. Мы сейчас даже готовим свою программу по сохранению мужчин.

 – Исчезающий вид?

 – Мужчины, как и женщины, в нашей стране сегодня унижены. Но если мужчины слабеют, то и государство слабеет. Мужчина – это защитник Отечества, великая сила. Поэтому нужно создать все условия для того, чтобы мужчины чувствовали себя уверенно.

 Ведь у большинства мужчин в нашей стране нет уверенности в завтрашнем дне. Всего 160 тыс. мужчин сосредоточили власть и богатства нашего государства в своих руках, а остальные просто выброшены из жизни. И потому не уверены в себе, не могут обеспечить свою семью. А без полноценной семьи нет и не может быть нормального государства. В такой богатой стране, как Россия, это недопустимо.

 Мы выступаем за то, чтобы во власти был баланс между мужчинами и женщинами. А не так, как сейчас: во власти одни мужчины.

 – Но есть такое западное, может быть, и заблуждение, что гендерным различиям придавать политическую окраску не очень хорошо…

 – Я не делаю на это особый политиче­ский акцент, но есть же в нашей стране прекрасные, умные, работоспособные, целеустремленные и сильные женщины, которые доводят все начатые дела до конца. И нет в этих женщинах той алчности, которая есть в мужчинах.

 Они довольствуются малым. Мужчины же предела не знают…

 – Это вы про день­ги или про власть?

 – И про то и про другое – я про мужчин…

 – Хорошо. Мужчины не знают предела денег и власти. А женщины?

 – Да. Женщина создана самой природой как созидатель, ее долг сохранять не только себя, но и всех – детей, семью.

 – А мужчина – воин и разрушитель?

 – Нет, не разрушитель.

 – Но воин…

 – Ну, создала его природа таким – он защитник, воин. Что в этом плохого?

Ответ Березовского мне не нужен

 – ИЗВЕСТНА история с Березовским, когда вас включили в список вместе с Зюгановым, СПС, «Яблоком» и Лимоновым, чтобы привлечь на сторону оппозиции против Кремля и президента. Вашим ответом было открытое письмо. Вы ответ от Березовского получили?

 – Я не рассчитывала на ответ. Мне он был не нужен. Это была специальная провокация против меня. Те силы, которые содержал и финансировал Березовский, стали не так популярны – понадобились новые люди. И это случилось не только у Березовского, а у многих ему подобных людей. Было много похожих попыток – предлагали и финансировать партию, все предлагали. Гарантировали и конфиденциальность. Говорили: у вас будут деньги, и за деньги вы будете все решать. Чтобы я говорила одно, а делала другое. Так сейчас делают многие наши политики. Но я на это не пойду никогда.

 – Сажи Зайндиновна, а отношение к Владимиру Путину у вас какое?

 – Я поддерживаю его политику, направленную на восстановление экономики нашей страны, укрепление обороноспособности и армии, усилению государства. С его приходом к власти наша политика стала успешной и предсказуемой. Нам не стыдно за своего президента, я им горжусь. Наша страна стала занимать достойное место на мировой арене именно с приходом Путина.

 Поэтому уход Путина со своего поста волнует нас, как и всех российских граждан. Люди, привыкшие за столько лет к неопределенности, увидели во власти здравомыслящего и образованного человека. Поэтому мы выступаем за продление его полномочий. Мы не хотим перетрясок каждые 4 года – мы хотим стабильности.

 – Но, может быть, то, что с вами и партией сейчас произошло, как раз и подталкивает вас к более тесному союзу с «Единой Россией»? Путин же обозначил себя как ее лидер?..

 – Это воля президента. Пока мне сложно что-то сказать. Если «Единая Россия» будет вести себя в интересах народа и государства…

 – Сейчас она себя так не ведет?

 – Если будет… Я надеюсь, что с приходом президента многое изменится в лучшую сторону.

Возможен ли новый театральный дебют?

 – ЮРИЙ Любимов вам предлагал сыграть роль Медеи?

 – Да. Но это было так давно. Я отказалась.

 – Сейчас не появилось желание сыграть эту роль?

 – Всегда с огромной теплотой и благодарностью вспоминаю Юрия Любимова. Очень хочу поздравить его с 90-летием, собираюсь поехать к нему. В самый пик – когда каждый считал своим долгом облить меня грязью, этот Великий Мастер – человек мирового масштаба – предложил мне сыграть роль Медеи, будучи «по ту строну баррикад». У нас ведь были разные идеи и идеалы. Так мог поступить только умный, одаренный, Великий человек.

 – Все-таки жалеете?

 – Нет, вспоминаю с благодарностью, что нашелся хоть один такой человек. Он сказал, что я умею владеть публикой, он специально бывал на моих мероприятиях. Даже одевался так, чтобы его никто не узнал.

 – Говорят, что в профессии актера и политика много общего… Вы сделали свой выбор – вы политик. Так?

 – Когда-то в детстве я мечтала быть актрисой. Это действительно так. Но сыграть могу только себя – я должна быть собой.

 – Так шанс на роль остается? Если появится роль, в которой вы будете играть себя, то мы можем стать свидетелями вашего театрального дебюта?

 – Не знаю… Сложно сказать.

 – Но все-таки вас как политика театральные подмостки с большей вероятностью могут уничтожить? Вы с этих позиций подходили к решению?

 – Нет. Просто я не могу повторить чужой образ, подражать, обезьянничать. Не будет искренности, боюсь потерять себя.

 Если состояние души не идет из глубины моего сердца, то я никогда ни на что не соглашусь, как бы ни просили и как бы плохо мне от этого не было.

 – И откуда у вас силы берутся?

 – Силы дает любовь. Любовь к своему народу, своей стране…

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