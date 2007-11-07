Кому рулить «заграницей»?

Недавно в Администрации президента произошли кадровые изменения в Управлении по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Модеста Колерова сменил Николай Цветков. Это в какой-то степени отражает и новый расклад сил между группами влияния.

МОДЕСТ Колеров, как известно, входил в орбиту чиновников, близких к либеральному первому вице-премьеру Д. Медведеву. А его бывший заместитель – г‑н Цветков, ставший руководителем управления, ориентирован в аппаратном отношении на помощника президента России – В. Иванова, одного из лидеров «силовиков».

Отставка г-на Колерова связана с рядом факторов. В частности, одна из его бывших сотрудниц в прошлом году уехала на постоянное жительство на Запад. И там начала «разоблачать» работу управления в отношении ближайших соседей России. Много претензий было и к низкой эффективности работы управления при весьма существенном бюджете.

Между тем, важность работы с соотечественниками за рубежом сомнений не вызывает. Недавно даже был учрежден специальный фонд «Русский мир». А его исполнительным директором стал известный политолог Вячеслав Никонов. Не исключено, что скоро он может быть назначен советником президента, курирующим вопросы связей с соотечественниками за рубежом.