День «Х» – 7 ноября

В стране продолжает активно обсуждаться инициатива «снизу» о создании для В. Путина юридической возможности остаться руководителем страны еще на один срок.

НАПОМНИМ, что митинги с этой инициативой прошли в ряде городов страны. А Кремль пока так и не выступил с какой-либо оценкой этих акций.

Тем не менее движение «за третий срок» пошло в народ еще глубже. По сообщениям наших корреспондентов, в регионах все чаще проходят немногочисленные собрания. Их инициаторы – врачи, учителя, преподаватели вузов. При этом влияния на этот процесс со стороны губернаторов почти незаметно. Они и не способст­вуют проведению собраний, и не препятствуют им.

Между тем, аналитики считают, что какое-либо изменение позиции самого В. Путина по «третьему сроку» если и возможно, то только на этой неделе. 7 ноября будет пройдена символическая временная граница, когда до вступления нового президента в должность останется ровно полгода. Высказывания о каких-то изменениях в своей позиции позже этого срока будут больше походить на суету. А этого за В. Путиным замечено не было. Во всяком случае, госчиновники считают днем «Х» именно 7 ноября. После этой даты ни физически, ни организационно оформить возможность «третьего срока» будет почти невозможно.