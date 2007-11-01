Аграрная партия – № 1

31 октября прошла же­ребьевка мест, которые займут в избирательном бюллетене партии – участницы выборов в Госдуму 2 декабря.



НА ЗАСЕДАНИИ Центр­избиркома 26 октября неожиданно решено, что к лототрону с шариками партии будут подходить не по очередности их регистрации в избиркоме (как это было на всех предыдущих выборах), а по очередности их регистрации в Минюсте. Таким образом, первой шарик тянула ЛДПР, а второй – «Единая Россия» (зарегистрировавшаяся в избиркоме лишь 8-й). Многие после этого думали, что именно единороссы вытянут №1. Глава штаба СПС А. Баков даже подошел перед жеребьевкой к лототрону и согрел руками шарик №1, который ему показался более холодным, чем остальные…

В итоге сенсации не произошло. Секретарь генсовета ЕР В. Володин вытащил для своей партии №10, отметив, что «мы попали в десятку».

Первый зампред КПРФ И. Мельников вытянул для своей партии №4, исполнительный директор СПС О. Пермяков – №5, сын г-на Жириновского И. Лебедев – №7. А вот члену федерального совета «Яблока» А. Мельникову достался самый последний, 11-й, номер. Г. Семигин, достав шарик, долго не мог вытащить из него номер для свой партии «Патриоты России», ему даже помогли члены Центризбиркома. Все уже ждали чего-то особенного, но этим труднодоступным номером оказался №9. После того как М. Барщевский достал №2, напряжение начало нарастать. И… счастливый председатель Аграрной партии В. Плотников вытащил №1! «Справедливой России» достался №8.

