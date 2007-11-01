//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Аграрная партия – № 1

№ 44(78) от 31.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 31 октября прошла же­ребьевка мест, которые займут в избирательном бюллетене партии – участницы выборов в Госдуму 2 декабря.

 НА ЗАСЕДАНИИ Центр­избиркома 26 октября неожиданно решено, что к лототрону с шариками партии будут подходить не по очередности их регистрации в избиркоме (как это было на всех предыдущих выборах), а по очередности их регистрации в Минюсте. Таким образом, первой шарик тянула ЛДПР, а второй – «Единая Россия» (зарегистрировавшаяся в избиркоме лишь 8-й). Многие после этого думали, что именно единороссы вытянут №1. Глава штаба СПС А. Баков даже подошел перед жеребьевкой к лототрону и согрел руками шарик №1, который ему показался более холодным, чем остальные…

 В итоге сенсации не произошло. Секретарь генсовета ЕР В. Володин вытащил для своей партии №10, отметив, что «мы попали в десятку».

 Первый зампред КПРФ И. Мельников вытянул для своей партии №4, исполнительный директор СПС О. Пермяков – №5, сын г-на Жириновского И. Лебедев – №7. А вот члену федерального совета «Яблока» А. Мельникову достался самый последний, 11-й, номер. Г. Семигин, достав шарик, долго не мог вытащить из него номер для свой партии «Патриоты России», ему даже помогли члены Центризбиркома. Все уже ждали чего-то особенного, но этим труднодоступным номером оказался №9. После того как М. Барщевский достал №2, напряжение начало нарастать. И… счастливый председатель Аграрной партии В. Плотников вытащил №1! «Справедливой России» достался №8.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев оценил принятие Верховной радой законопроекта президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы Украины.

//В мире

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

В Великобритании депутаты уже второй раз отвергли предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы.

//Политика

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове: он работал в администрации Кремля, но несколько лет назад был уволен.

//новости партнеров

//В мире

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Утром во вторник, 10 сентября, парламент Украины в рамках заседания принял президентский закон о процедуре импичмента главы государства. Соответствующее решение поддержали 245 парламентариев.

//Общество

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Бизнес в Российской Федерации – одна из составляющих серьёзных отраслей нашей экономики. Бизнесмены платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают граждан страны продукцией своих предприятий.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании в этом году авиабилетов в России. Средняя стоимость перелета в экономклассе за последние восемь месяцев, с января по август 2019 года, выросла на 24,1%.

//В мире

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол подготовил отчет, в котором сообщается о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе. Европейские правоохранители отметили, что, возможно, они побывали до этого в Ираке и Сирии.

//Общество

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Скандальный клип на песню «Москва», опубликованный компанией рэпера Тимати, набрал за пару дней около полутора миллионов дизлайков и был удален. Авторы вынуждены были объясниться.

//В мире

Поклонская предостерегла освобожденного украинца Сенцова

Поклонская предостерегла освобожденного украинца Сенцова

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская обратилась к осужденному в РФ за терроризм Олегу Сенцову. После возвращения на Украину мужчина заявил, что теперь вернется в Крым «только на танках».

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Актриса Дженнифер Энистон раскрыла, что и как она ест, чтобы сохранить фигуру

Актриса Дженнифер Энистон раскрыла, что и как она ест, чтобы сохранить фигуру

Голливудская актриса, бывшая жена Брэда Питта Дженнифер Энистон раскрыла, как ей удается сохранить идеальную фигуру и не поправляться. До 50 лет для поддержания формы Энистон соблюдала диеты.

//В мире

Нацблок Латвии считает, что магазин рэпера Тимати несет угрозу безопасности страны

Нацблок Латвии считает, что магазин рэпера Тимати несет угрозу безопасности страны

Представитель нацблока Латвии Райвис Дзинтарс обратился в спецслужбы с просьбой проверить магазин рэпера Тимати в Риге. Политик считает, что одежда с «кремлевской тематикой» несет угрозу безопасности Латвии.

//Новости СМИ2

//В мире

Россияне стали лучше относиться к США и Европе

Россияне стали лучше относиться к США и Европе

В результате летнего противостояния российской власти и оппозиции, с мая по август 2019 года число россиян, хорошо относящихся к США, выросло с 31 до 42 процентов.

//Общество

"Cиловики вытащили их из автомобиля, выбив окна". Стихийный митинг протеста в столице Бурятии закончился столкновением

"Cиловики вытащили их из автомобиля, выбив окна". Стихийный митинг протеста в столице Бурятии закончился столкновением

Столица Бурятии вышла на улицы после единого дня голосования. Жители недовольны итогами выборов мэра. Они считают, что результаты были сфальсифицированы и настоящим победителем был не единоросс, а коммунист

//В мире

Женщина с мертвым мозгом вышла замуж на Тайване

Женщина с мертвым мозгом вышла замуж на Тайване

Житель Тайваня женился на своей возлюбленной после того, как медики зафиксировали смерть ее мозга. Согласно последней информации, женщина попала в серьезное ДТП в одном из районов Тайбэя.

//Армия

Главный храм Вооруженных Сил РФ будет открыт 9 мая 2020 года

Главный храм Вооруженных Сил РФ будет открыт 9 мая 2020 года

Сегодня на заседании художественного совета по строительству Главного храма Вооруженных Сил РФ министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что при создании галереи «Дорога памяти» нельзя оставлять без внимания даже самые мелкие детали.

//Экономика

Россия может рассчитаться со всеми долгами

Россия может рассчитаться со всеми долгами

Накопленные резервы способны покрыть все долги государства. Об этом сообщило агентство РБК в публикации «У России не осталось чистого долга».

//В мире

Надежда Савченко призналась, что ее никто не берет на работу

Надежда Савченко призналась, что ее никто не берет на работу

Скандально известная бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала о трудностях с приемом на работу. С ними она столкнулась после того, как не смогла пройти в украинский парламент на недавних выборах.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Максима Виторгана с днем рождения поздравили и Нино Нинидзе, и Ксения Собчак

Максима Виторгана с днем рождения поздравили и Нино Нинидзе, и Ксения Собчак

Максим Виторган, актер театра и кино, 10 сентября отмечает день рождения. Артисту исполнилось 47 лет. Виторгана поздравили и Нино Нинидзе, и Ксения Собчак - бывшая супруга.

//Шоу-бизнес

"В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь".Жалкие оправдания Гуфа и ворованное видео в клипе Тимати

"В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь".Жалкие оправдания Гуфа и ворованное видео в клипе Тимати

Скандальный клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», получивший рекордное количество дизлайков, продолжают разбирать по полочкам в Сети. Выяснилось много интересных подробностей

//Шоу-бизнес

Пригожин поддержал Билана после скандала на концерте в Самаре

Пригожин поддержал Билана после скандала на концерте в Самаре

Известный продюсер Иосиф Пригожин поддержал Диму Билана, который выступил на концерте в Самаре в нетрезвом виде. Зрители были крайне возмущены состоянием и поведением популярного артиста.

//Шоу-бизнес

Рудковская пристыдила "большого артиста" Диму Билана за "ошибку" в Самаре

Рудковская пристыдила "большого артиста" Диму Билана за "ошибку" в Самаре

Продюсер Яна Рудковская, которая с 2005 года продюсирует певца Диму Билана, пристыдила артистка за поведение на концерте в Самаре. Жители Самары возмущены выходом артиста из Москвы на сцену пьяным.

//Общество

Спикер Госдумы объяснил отказ Эллы Памфиловой от охраны

Спикер Госдумы объяснил отказ Эллы Памфиловой от охраны

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 10 сентября, объяснил отказ главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой от охраны после того, как на нее напал грабитель.

//В мире

Стало известно, от чего пришлось отказаться герцогине Кейт ради свадьбы с принцем

Стало известно, от чего пришлось отказаться герцогине Кейт ради свадьбы с принцем

Стало известно, на какую жертву пришлось пойти будущей герцогине Кембриджской Кэтрин ради свадьбы с принцем Уильямом. Оказалось, что женщина вынуждена была отказаться от весьма успешной карьеры.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
2

Анастасия Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о болезни
3

"Вы что творите? Вы судьбы ломаете", певица Слава устроила истерику в Сети. Она обвиняет канал НТВ во вранье
4

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой
5

В Татарстане пожаловались на гонения на русский язык в школах

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры