Москва – Минск: черствый четверг

КОГДА В. Путин появился в Минске, обычно четко отработанный российским президентом прием уклонения от поцелуев с политическими мужами не сработал. Александр Григорьевич стиснул сконфуженного Владимира Владимировича в своих объятиях. На этом панибратст­во и закончилось.

Российский президент был эмоционально сдержан и даже несколько суров. Сразу дал понять, что попытки навязать ему «обширную программу пребывания в Белоруссии» абсолютно тщетны. Как и обсуждение проблем, связанных с изменением цен на газ.

Проявив дипломатическую гибкость, В. Путин вообще отказался разговаривать с «батькой» тет-а-тет. На дипломатическом языке это означало только одно: если не измените свою позицию по отношению к объединению с Россией, будете платить за газ, как В. Ющенко.

Большинство наблюдателей отметили, что В. Путин более не намерен толочь с А. Лукашенко воду в ступе. Все хитрости белорусского президента, готового брать у России ресурсы, пользоваться льготами на ее колоссальном рынке, но не готового к реальным отношениям в рамках Союза, отныне воспринимаются в Кремле с раздражением и досадой.

По иронии судьбы, в этом году исполнилось 10 лет строительству Союзного государства Беларуси и России. Этот долгострой, как удалось выяснить в Администрации российского президента, подходит к концу. Никакого Союза, пока г-н Лукашенко у власти, не будет. И дурить народ сказками о неком союзном счастье для белорусов и россиян более российская сторона тоже не будет. Не случайно о юбилейной ХХХ Сессии союзного Парламентского собрания, прошедшего в Полоцке 21-22 июня, в российских СМИ не было сказано ни слова. Сразу после выборов в Госдуму РФ в следующем году этот мыльный пузырь, доставшийся В. Путину в наследство от Б. Ельцина, с треском лопнет. Как сказал один влиятельный политик из путинского окружения, «Лукашенко стал обузой, от которой у нашего президента одни проблемы на международном уровне и колоссальные убытки в экономике страны, ради чего все это терпеть?»

Прошлый четверг выдался для российско-белорусских отношений на выс­шем уровне черствым. Владимир Путин принял от Александра Лукашенко бразды правления ЕврАзЭC и сосредоточился на решении текущих организационных проблем этой организации. В тот же день российский президент покинул Минск, отправив на учения «Щит Союза-2006» министра обороны Сергея Иванова.