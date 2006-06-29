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России в НАТО делать нечего

№ 8(8) от 29.06.2006 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

России в НАТО делать нечего
Вовне мы должны быть единым целым

- ЧТО такое Парламентская Ассамблея НАТО, каковы ее структура и функции?

- Парламентская Ассамблея НАТО была образована сразу после создания самого блока. Естественно, в советское время мы никакого отношения к ней не имели, потому что считались «осью зла» и одной из сторон холодной войны.

Тесная работа в ПА НАТО началась с нашего ассоциированного членства в этой организации вслед за созданием органов законодательной власти в уже новой России. В 1999 г. взаимодействие с Ассамблеей было прервано на полтора года. Вы помните, что мы тогда категорически отвергли позицию США и НАТО по бомбардировкам Югославии. Поэтому Дума приняла решение о прекращении любых контактов с ПА НАТО.

Наша совместная работа возобновилась в ноябре 2000 г., и мы поехали на заседание Ассамблеи в Берлин.

- В чем состоит главная задача парламентариев, сотрудничающих с международными организациями?

- В четком понимании того, что мы представляем государство, а не политические объединения. В том, чтобы не устраивать разборки за границей. Например, через вхождение в политические группы, представленные в парламентских ассамблеях международных организаций. Там нас воспринимают не только, а может, и не столько как парламентариев, а прежде всего - как государственных деятелей. В прошлой Думе мне приходилось сталкиваться с тем, что представители разных политических фракций высказывали в международной организации обособленную политическую позицию по некоторым вопросам (а это всегда - пиар своей партии с целью отметиться и доложиться своему руководителю). Я была вынуждена собирать всех руководителей фракций и договариваться с ними. Объяснять, что наш парламент действительно пригоден для политических баталий и состязаний в красноречии между собой, но за рубежом мы представляем Россию как великое государство! И наша внутренняя разбросанность мнений должна оставаться в России. Вовне мы должны быть единым целым. Мне кажется, определенного порядка в организации коллег удалось достичь. Мы потихоньку начинаем выстраивать эту составляющую наших зарубежных контактов по принципу единой государственной позиции. Если по какомуто из вопросов предстоящей повестки возникает что-то непредвиденное, мы обязательно консультируемся с МИДом, с руководством страны и парламентских палат. Поспешных решений не должен принимать никто.

Фиксируется все

- В КАКОЙ форме принимаются решения Ассамблеи и на что они реально могут влиять?

- Форма их принятия - резолюция, которая носит рекомендательный характер. Но все страны-участники ПА НАТО работают на основании этих документов. Схема работы в Ассамблее такая же, как и в большинстве парламентов: резолюции обсуждаются, поправки к ним вносятся на рассмотрение профильных комитетов. Определяется срок внесения поправок, которые потом голосуются парламентариями - членами соответствующего комитета Ассамблеи.

Решения ПА НАТО, как правило, получают широкий политический резонанс в СМИ, и сами парламентарии к ним часто возвращаются на последующих сессиях. Ни одно слово в Ассамблее не упускается. И если кто-то когда-то обронил что-то полезное с точки зрения, скажем, упрека в адрес России, это потом обязательно вспомнят и раскрутят. Фиксируется абсолютно все.

Туда нельзя ездить неподготовленными, опираясь только на материалы думского аппарата. Охват должен быть более широким. Не только нам должны вбрасывать козырные тематические карты, которые нечем крыть, но и мы должны ездить на каждую сессию с припрятанным козырем.

Хулу приемли, Америку не тронь!

- СУЩЕСТВУЮТ примеры судьбоносных решений ПА НАТО в отношении России?

- Решения ПА НАТО, как правило, увязываются с Россией не напрямую, а в свете, например, известных региональных конфликтов в СНГ. В том числе, в Абхазии и Южной Осетии, когда на нас пытаются валить все, в чем нашей вины не может быть по определению. Приднестровская тема - тоже из разряда спекулятивных.

Во всяком случае, никаких резолюций во благо России в Ассамблее, как и в ряде других международных организаций, в ближайшее время не будет. Они появятся, только когда в нас снова увидят представителей сильного, дер­жавного государства.

Одна из первых тем, инициированных российской делегацией, была связана с таджикско-афганским наркотрафиком. Мы изучили этот вопрос очень серьезно. И когда представили его в виде доклада на одной из сессий, реакция натовских парламентариев нас изумила. Суть ее сводилась к тому, что, мол, НАТО - не гуманитарная, а военно-политическая организация. То есть обсуждение этого вопроса - не епархия натовской Ассамблеи.

Знаете, почему они засопротивлялись? Да потому, что инициатор этого обсуждения - Россия, а не страна-участница альянса.

И после размещения американских сил в Афганистане США «отличились» тем, что называли наркодельцов и тех, кто выращивает опиумный мак, простыми фермерами, которым надо на что-то жить...

Мы впоследствии привели Ассам­блее разгромную статистику, согласно которой за 2004 г. в Афганистане было изготовлено 205 доз героина на каждого жителя Земли! И этот процесс нелегального производства и экспорта еще очень далек от приостановления.

В конечном итоге мы заставили коллег признать, что тема наркотрафика должна ими обсуждаться.

- Предположим, что Россия вступила в НАТО. Как, по-вашему, это отразилось бы на балансе сил в мире?

- Байку о возможном вступлении России в НАТО любят рассказывать те, кто пытается с нами заигрывать. Против кого этот альянс будет существовать, если мы в него вступим? Только наивные верят в то, что борьба с терроризмом - главная цель объединения в натовский блок. Иначе почему, объединившись против терроризма после сентября 2001 г., американцы и НАТО не приняли наших предложений о поставках российского оружия по военным спецзаказам альянса? А ведь у нас есть что им предложить. И это действительно могло стать настоящим «партнерст­вом ради мира». Нам можно и нужно сотрудничать на уровне консультаций по урегулированию масштабных чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов сродни иракскому... Но в самом блоке России делать нечего.

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