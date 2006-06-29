Туркменбаши ударил ножом в спину

В ГАЗОВЫХ интригах на территории всей Европы грядет тяжелая подковерная борьба. Туркменбаши объявил «Газпрому», что с 1 июля начнет продавать России туркменский газ не по 65, а по 100 долл. за тыс. кубометров. Кажется, что не так уж и много. Но туркменский газ поступает в Россию как «замещающий», для внутреннего российского потребления. Собственный, как правило, идет в Европу по экспортным поставкам и по большей цене. А вот за внутреннее потребление наши пользователи до сих пор платят 50 долларов. Решение туркменского руководства создает для «Газпрома» нелегкую ситуацию.

Аналитики не исключают, что Туркменбаши решился на срыв договоренностей с Москвой в результате сговора с кандидатом в премьеры правительства Украины Ю. Тимошенко. Ее роль в газовых интригах особая.

Начнем с того, что В. Ющенко согласился сделать ее премьером после того, как дама с длинной косой распустила слух, что «оранжевая коалиция» прекращает свое существование. На эту «утку» клюнули многие, в том числе и мы. Но «утка» подействовала и на посла США в Киеве. Ее результатом стало мощнейшее давление на Ющенко со стороны Вашингтона, и он сдался. Тимошенко - фактический премьер.

Известно и то, что ее первым решением может стать отказ от покупки российского газа за 160 долл., с последующим ростом до 200, и требование цены в 100 долларов. Для подтверждения серьезности своих намерений она предлагает назначить парламентское расследование сделки по газу, включая официальный запрос в правоохранительные органы Швейцарии. Там будут, в частности, запрошены проверки счетов «Росукрэнерго», от чьего имени и была подписана сделка с «Газпромом». Будет затребован и список ее истинных владельцев. Сегодня говорят, что это два скромных украинских бизнесмена. Тимошенко намекает - крупные российские чиновники. Спрашивается - зачем ей это? Ответ таков: заблокировав прокачку газа через Украину в Европу, она очень серьезно поссорит Москву с Евросоюзом. По ее понятиям, Европа встанет на сторону Украины. А в этом ее единственный шанс удержаться у власти. Тимошенко уверена, что сможет возобновить и воровство газа под прикрытием «технического отбора». Мол, «Газпром» побоится расширения скандала перед угрозой обвала котировок своих акций.

Помощь может прийти только от друзей. «Партия регионов» Украины заблокировала зал заседаний Рады. Обещают держаться месяц и не допустить голосования за Тимошенко. В этом случае через 30 дней Рада будет распущена.