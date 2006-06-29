А. Мордашов напугал «старых капиталистов»

ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ металлургический гигант «Арселор» объявил, что его объединение с российской «Северсталью» не состоится. Предпочтение отдано британской «Миттал стил».

Аналитики между тем не исключают, что это решение лежит не в сфере бизнеса, а в политике. В частности, в конфиденциальных беседах с бизнесменами в Лондоне все чаще звучит тревога - русские идут! Разумеется, не просто русские, а с большими день­гами. Напугали и действия «Газпрома», который весьма настойчиво хочет прикупить западноевропейские газорас­пределительные сети.

Что касается «металлического» бизнеса, то здесь интрига развивалась в двух направлениях. Первое. «Северсталь» должна была слиться с «Арселором», и в результате получалась бы крупнейшая в мире сталелитейная корпорация. Главным держателем акций в ней становился русский А. Мордашов.

Второе. Незаметно и по-тихому идет формирование другого металлургического гиганта. Занимается этим тоже россиянин Р. Абрамович.

В случае реализации и того и другого плана почти 50% мирового производства стали оказалось бы под контролем русских. Этим и озаботились «старые капиталисты» Запада. Они стали откровенно побаиваться новичков, которые почти переболели футболом и хоккеем и замахнулись на «святое». От них, мол, даже проф­союзы не спасут.

Между тем аналитики не исключают, что г-да Мордашов и Абрамович смогут объединить свои усилия открыто. Сталь - она, пожалуй, поважнее нефти будет и всегда в цене.