Что беспокоит г-жу Райс?

ПО НАШИМ сведениям, президент США Буш, возможно, приедет на встречу G8 на сутки раньше ее начала - 14 июля. Так будто бы договорились два президента, чтобы провести как минимум полдня вместе и обговорить вопросы двухсторонних отношений.

Это было бы несомненным успехом российской дипломатии. В противном случае существует вероятность того, что перед приездом в Санкт-Петербург члены G7 встретятся 13-14 июля в Копенгагене или Хельсинки. А в Россию приедут с совместной и уже согласованной позицией.

В случае если г-н Буш приедет в Питер первым, то, как говорят дипломаты, у двух президентов появится хорошая возможность взглянуть друг другу в глаза. Поговорить о проблемах терроризма, СНГ, Ирана...

Пока есть все основания говорить, что Дж. Буш твердо намерен придерживаться именно этого графика. А приезд госсекретаря К. Райс имеет целью окончательно понять и согласовать перечень вопросов двухсторонней встречи.

Похожая ситуация была и во времена президента СССР М. Горбачева. Ближайшее окружение Дж. Буша, так же как и окружение Р. Рейгана, не без основания полагает, что президент может наобещать российскому коллеге то, что не было согласовано. У хороших техасских парней это случается. Но накануне выборов в Конгресс США г-н Буш не должен «политически расслабиться». Оценить подобные риски и приезжает очаровательная Канди.