Киев обратился к Москальковой и Львовой-Беловой с требованием предоставить списки украинских сирот, находящихся на территории РФ

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Источник: РИА Новости

Ирина Верещук. Фото: telegram/t.me/vereshchuk_iryna.

Власти Украины обратились к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с требованием предоставить списки всех украинских сирот, которые находятся сейчас в России, в том числе на новых территориях.

Соответствующее обращение разместила в своем телеграм-канале в субботу вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук.

«Публично обращаюсь к российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и российскому уполномоченному по правам детей Марии Львовой-Беловой. Предлагаю безотлагательно передать украинской стороне списки всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», - говорится в сообщении, написанном на русском языке.

Верещук интересует информация о детях, которым на 24 февраля 2022 года было до 18 лет и которые были вывезены в Россию или находятся сейчас на новых российских территориях.

Ранее, 17 ноября, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ее подозревают в «незаконной депортации» украинских детей.