Полянский назвал преднамеренной манипуляцией утверждения о продлении зерновой сделки на 120 дней

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Источник: РБК

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin/globallook.com

Преднамеренной манипуляцией назвал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский распространившуюся в субботу информацию о продлении зерновой сделки на 120 дней.

«Любые утверждения о том, что это продлевается на более чем 60 дней, являются намерением выдать желаемое за действительное или преднамеренной манипуляцией», — написал Полянский в своем твиттере.

Кроме того, он выложил письмо постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, датированное 16 марта, в котором оговариваются условия сделки. Среди них — переподключение «Россельхозбанка» к системе международных платежей SWIFT, возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, разблокирование счетов российских компаний-производителей сельхозудобрений.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прояснила российскую позицию по продлению зерновой сделки.