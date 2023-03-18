Захарова на фоне сообщений о продлении зерновой сделки на 120 дней заявила, что Россия давала согласие только на 60

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Источник: ТАСС

Погрузка зерна. Фото: Ukraine Presidency/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила позицию России по продлению зерновой сделки после того, как в субботу стала появляться информация о том, что она продлена на 120 дней.

В частности об этом сообщили министр инфраструктуры Украины Александр Курбаков и турецкий телевизионный канал Haberturk.

«Еще раз повторяем. Российская Федерация дала согласие на продление сделки на 60 дней», - заявила в связи с этим Захарова.

Она напомнила, что Россия уведомила все стороны сделки именно об этом сроке — причем «не только устно, но и специальными нотами».

Ранее о возобновлении сделки с 18 марта сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сроков продления он не называл.