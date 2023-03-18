Депутат Европарламента от Румынии Грапини: Зерно, поступающее в ЕС из Украины, низкого качества

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Источник: RT

Депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини заявила, что зерновые Украины, попадающие в ЕС, не соответствуют европейским стандартам качества. RT ознакомился с обращением Марии Грапини в Еврокомиссию.



Румынский европарламентарий заявила, что последствия поставок украинских зерновых негативно отражаются на экономиках стран Евросоюза, так как Еврокомиссия применяет «нулевые таможенные пошлины, транзитные и импортные условия для агропродовольственной продукции с Украины».



Мария Грапини обращает внимание на то, что «румынский экспорт зерновых снизился из-за огромных объёмов аналогичной продукции, которая попадает в страну с Украины и, вместо того чтобы следовать через Румынию транзитом, остаётся в государстве».

При этом Румыния не может реализовывать экспорт своего зерна из-за того, что экспорт зерновых с Украины идёт «при значительно более низких ценах и более низких стандартах качества, нежели те, которые применимы в ЕС».



Румынский политик подчеркнула «категорическую важность» ветеринарного и фитосанитарного надзора в области обеспечения качества украинского зерна, перемещаемого через таможенную границу ЕС, «чтобы не подвергать опасности здоровье населения ЕС».

В феврале Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Чехия обратились в Еврокомиссию с призывом ввести ограничительные меры, для сокращения поставок украинского зерна на их рынки.



