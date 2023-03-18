Медведев: придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новость о возможном задержании экс-президента США Дональда Трампа, заявив, что на Западе «придурки» 21 марта арестуют «своего» вместо Владимира Путина, на арест которого Международный суд в Гааге выдал ордер.

«Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона!», - написал Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее бывший президент США Трамп заявил, что его задержат во вторник, и призвал американцев к протестам. Как сообщил телеканал NBC, Трампу могут предъявить обвинения в связи с выплатой денег порноактрисе Дэниелс за молчание об их романе.