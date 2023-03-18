CNN: представитель Трампа сообщил, что бывшего президента не оповещали о возможных обвинениях

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бывший президент США Дональд Трамп, Preston Keres/ZUMAPRESS.com

Представитель бывшего американского лидера заявил, что Дональд Трамп не был официально уведомлён о каких-либо обвинениях в его адрес. Об этом информировал телеканал CNN.

По информации телеканала, которая была получена от неназванного представителя экс-президента США, Трампа не оповещали от окружной прокуратуры Манхэттена о каком-либо потенциальном обвинительном заключении, он лишь справедливо подчеркнул свою невиновность в крайней публикации.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что его задержат во вторник, и призвал американцев к протестам. Телеканал NBC опубликовал данные о том, что Трампу могут предъявить обвинения в связи с выплатой денег порноактрисе Дэниелс за молчание об их романе.