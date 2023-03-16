Эрдоган сообщил, что находится в постоянном контакте с Путиным и Зеленским

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Источник: РИА "Новости"

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Turkish Presidency/Keystone Press Agency

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 16 марта, заявил, что находится в постоянном контакте с президентами Российской Федерации и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Реджеп Тайип Эрдоган в рамках выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств ранее сегодня заявил, что намерен до конца принимать усилия по организации переговоров Москвы и Киева для справедливого и мирного завершения украинского конфликта.

Напомним, накануне вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил о необходимости для международного сообщества убедить Украину и ее спонсоров вернуться за стол переговоров.