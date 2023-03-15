Вице-спикер Совфеда Косачев: международное сообщество должно убедить Киев возобновить переговоры

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Источник: Россия сегодня

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Вице-спикера Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил он необходимости для международного сообщества убедить Украину и ее спонсоров вернуться за стол переговоров, учитывая реальную ситуацию «на земле».

«Речь должна идти не о посредничестве между сторонами конфликта, а о том, что международное сообщество должно переубедить украинцев либо их спонсоров, что необходимо возвращаться за стол переговоров на основе признания реальной ситуации, которая сложилась на земле», - сказал Косачев во время брифинга на площадке международной медиагруппы «Россия сегодня».

Ранее Косачев заявил, что отзыв закона об иноагентах перекрывает путь тем, кто хотел использовать его как повод для цветной революции в Грузии.