Асад заявил, что готов хоть сегодня встретиться с Эрдоганом, если Турция выведет свои войска из Сирии

Сирийский президент Башар Асад сделал заявление о том, что он готов хоть сегодня провести встречу с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, если Анкара выведет свои Вооруженные силы из Арабской Республики. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».
«Асад хоть сегодня готов встретиться с Эрдоганом, но при одном условии — при выводе турецких войск с территории Сирии», — указывается в публикации, появившейся в TG-канале.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, в ходе общения с журналистами отметил, что переговорам между Эрдоганом и Асадом должен предшествовать ряд контактов на рабочем уровне, которые осуществляются в настоящий момент.
Как сообщалось ранее в четверг, глава Сирии заверил, что большинство жителей страны поддерживают Москву в специальной военной операции.