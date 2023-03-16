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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Кремль сожалеет о том, что молдавское руководство в настоящее время поражено «русофобской инфекцией». Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

«Кремль сожалеет, что власти Молдавии сейчас поражены “русофобской инфекцией”», — процитирован Песков в публикации, появившейся в TG-канале.

Также пресс-секретарь указал на то, что Москва выступает за добрые связи с Кишиневом.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель главы отечественного дипломатического ведомства Александр Грушко отметил, что Вашингтон и американские сателлиты пытаются сформировать очаги напряженности для геополитического противостояния с Россией на территории Молдавии и Грузии.