Соединенные Штаты и сателлиты Вашингтона в настоящий момент пытаются сформировать очаги напряженности для геополитического противостояния с Российской Федерации на территории Молдавии и Грузии. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Александр Грушко, заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел.
«США и сателлиты пытаются создать очаги напряженности для геополитического противостояния с РФ в Молдавии и Грузии», — процитирован Грушко в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинское дипломатическое ведомство отвергло утверждения грузинских властей о поддержке президентом Владимиром Зеленским акций протеста в Тбилиси.