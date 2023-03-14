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Источник: Telegram-канал ТАСС

Замглавы МИД РФ Александр Грушко, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты и сателлиты Вашингтона в настоящий момент пытаются сформировать очаги напряженности для геополитического противостояния с Российской Федерации на территории Молдавии и Грузии. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Александр Грушко, заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел.

«США и сателлиты пытаются создать очаги напряженности для геополитического противостояния с РФ в Молдавии и Грузии», — процитирован Грушко в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинское дипломатическое ведомство отвергло утверждения грузинских властей о поддержке президентом Владимиром Зеленским акций протеста в Тбилиси.