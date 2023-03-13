МИД Украины отверг заявления властей Грузии о поддержке Зеленским акций протеста в Тбилиси

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Президент Украины Владимир Зеленский, Pool /Ukrainian Presidentia / globallookpress.com

Украинское внешнеполитическое ведомство отвергло заявления грузинских властей о поддержке президентом Владимиром Зеленским акций протеста в Тбилиси. Об этом информирует ТАСС.

«МИД Украины отверг заявления руководства Грузии о поддержке Зеленским протестов в Тбилиси, сообщил представитель МИД Олег Николенко», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

В процитированном посте отмечается, что Николенко назвал подобные высказывания властей закавказской республики инсинуациями, не имеющими ничего общего с реальностью.

Как сообщалось ранее сегодня, отбывающий наказание в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили высказал утверждение, что его кости «распадаются» и ему грозит полиорганная недостаточность из-за потери веса.