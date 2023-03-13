Саакашвили заявил, что его кости «распадаются» и ему грозит полиорганная недостаточность из-за потери веса

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, Oleg Pereverzev / globallookpress.com

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, отбывающий наказание в тюрьме на родине, сделал заявление, что его кости «распадаются» и ему грозит полиорганная недостаточность из-за потери веса. Об этом пишет Telegram-канал Zvezdanews.

«”Мои кости распадаются”: Саакашвили утверждает, что ему грозит полиорганная недостаточность из-за потери веса», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что журналисты Sky News взяли у политика интервью, передав свои вопросы через адвоката. По словам Саакашвили, он потерял почти половину изначального веса, похудев со 120 до 64 килограмм. Если данный процесс будет идти дальше, у экс-президента может возникнуть полиорганная недостаточность. Так называют состояние, при котором развивается недостаточность одновременно в нескольких системах органов.

Как сообщалось ранее, член верхней палаты российского парламента Владимир Джабаров высказал мнение, согласно которому за протестами, вспыхнувшими некоторое время назад в Грузии, стоят сторонники Михаила Саакашвили.