Дмитрий Песков пообещал своевременно предоставить информацию о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 16 марта, сообщил, что Кремль своевременно предоставит информацию о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, когда таковой состоится.
В минувший понедельник информационное агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, заявило, что Си Цзиньпин намерен на следующей неделе посетить Москву.
Позже Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дате возможного визита председателя КНР в столицу России, подчеркнул, что обычно, в соответствии с принятой практикой, подобные поездки анонсируются синхронно по взаимной договоренности сторон.
Сегодня пресс-секретарь Владимира Путина в беседе с журналистами пообещал, что Кремль своевременно проинформирует СМИ о вероятном визите Си Цзиньпина.