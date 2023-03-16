Дмитрий Песков пообещал своевременно предоставить информацию о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву

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Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 16 марта, сообщил, что Кремль своевременно предоставит информацию о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, когда таковой состоится.

В минувший понедельник информационное агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, заявило, что Си Цзиньпин намерен на следующей неделе посетить Москву.

Позже Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дате возможного визита председателя КНР в столицу России, подчеркнул, что обычно, в соответствии с принятой практикой, подобные поездки анонсируются синхронно по взаимной договоренности сторон.

Сегодня пресс-секретарь Владимира Путина в беседе с журналистами пообещал, что Кремль своевременно проинформирует СМИ о вероятном визите Си Цзиньпина.