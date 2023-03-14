Китайский лидер посетит Россию с официальным визитом

Си Цзиньпин переизбран на третий срок. Во время выступления на сессии Всекитайского собрания народных представителей он указал на важность развития экономики и противостояния внешнему давлению. О России китайский лидер ничего не говорит. По разным источникам, в самое ближайшее время Си может приехать в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным. Россия является для Китая важнейшим партнёром.
Китайское руководство планирует модернизировать армию, укрепить национальную безопасность государства. Поднебесная создаст собственное производство чипов, чтобы избавиться от внешней зависимости.
В Пекине не согласны с мнением, что республика пытается разорвать отношения с США. Оба государства получают значительную выгоду от торговли. По итогам прошлого года её объём превысил 760 миллиардов долларов.
Запад скептически относится к плану КНР по урегулированию конфликта на Украине. Визит Си в Россию сразу после переизбрания показывает единство многих политических позиций и взглядов.
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что СВО России на Украине наносит ущерб китайским интересам. Однако от резких оценок, призывов и комментариев относительно спецоперации китайские политики воздерживаются.
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