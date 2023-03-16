Пушилин заявил, что украинские военные сбрасывают боеприпасы с БПЛА на мирных жителей

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Источник: Россия-24

врио главы ДНР Денис Пушилин, Telegram/t.me/pushilindenis/

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в четверг, 16 марта, заявил, что украинские войска в прифронтовых районах прицельно сбрасывают с БПЛА боеприпасы на мирных жителей.

Денис Пушилин отметил, что солдаты ВСУ с цинизмом и даже определенным смакованием выкладывают записи сброса снарядов на людей в сеть.

Врио главы Донецкой Народной Республики уточнил, что украинские военные ждут, когда гражданские лица соберутся, а затем сбрасывают по скоплению мирных жителей взрывные устройства.