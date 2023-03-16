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Пушилин заявил, что ВС РФ продвигаются в Марьинке, несмотря на постоянный подвоз резервов Киевом

, 12:31 Источник: Россия-24

Пушилин заявил, что ВС РФ продвигаются в Марьинке, несмотря на постоянный подвоз резервов Киевом
украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в четверг заявил, что ВСУ постоянно перебрасывают резервы в Марьинку, однако там продолжается планомерное продвижение Вооруженных сил РФ.

Денис Пушилин отметил, что украинские войска делают все возможное, чтобы оттянуть момент освобождения Марьинки.

Врио главы Донецкой Народной Республики подчеркнул, что около полутора месяцев там ведутся ожесточенные бои, однако российские подразделения двигаются вперед и перемалывают огромное количество живой силы противника.

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