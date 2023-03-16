Глава Крыма Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает во время гимна России, и выступил за возрождение «Смерша»

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Руководитель Республики Крым Сергей Аксенов предложил отбирать гражданство Российской Федерации у людей, которые на встают во время исполнения гимна страны, и выступил за возрождение «Смерша». Соответствующие заявления политический деятель сделал в ходе беседы с телевизионным каналом «Крым 24».

«Зачем тебе гражданство? Ты не встаешь, не уважаешь символ государства, флаг, гимн», — отметил Аксенов.

Также глава российского региона озвучил точку зрения, согласно которой необходимо возродить советскую контрразведывательную организацию «Смерш».

Ранее в четверг сообщалось, что Сергей Аксенов назвал украинского лидера Владимира Зеленского аватаром хозяина Белого дома Джо Байдена.