Глава Крыма Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает во время гимна России, и выступил за возрождение «Смерша»

Руководитель Республики Крым Сергей Аксенов предложил отбирать гражданство Российской Федерации у людей, которые на встают во время исполнения гимна страны, и выступил за возрождение «Смерша». Соответствующие заявления политический деятель сделал в ходе беседы с телевизионным каналом «Крым 24».
«Зачем тебе гражданство? Ты не встаешь, не уважаешь символ государства, флаг, гимн», — отметил Аксенов.
Также глава российского региона озвучил точку зрения, согласно которой необходимо возродить советскую контрразведывательную организацию «Смерш».
Ранее в четверг сообщалось, что Сергей Аксенов назвал украинского лидера Владимира Зеленского аватаром хозяина Белого дома Джо Байдена.