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Источник: Общественная Служба Новостей

UK Ministry of Defence / globallookpress.com

Население Украины начинает осознавать, что Киев принуждает их воевать за интересы Соединенных Штатов Америки и НАТО, а не за интересы своей страны. Об этом во время беседы с корреспондентом Общественной Службой Новостей рассказал военный эксперт Владимир Литовкин.

Согласно словам специалиста, украинскому военному командованию необходимо закрывать бреши на фронте, поэтому они угрожают расстрелом или тюремным заключением тем, кто отказывается умирать за интересы Североатлантического альянса.

«Принудительно набранные солдаты, которых они поймали, не хотят воевать за интересы Соединенных Штатов», - заключил Литовкин.