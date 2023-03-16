Politico: войска Украины в ходе вероятного весеннего наступления могут ударить по российскому сухопутному коридору в Крым

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Стрельбы из РЗСО HIMARS, U.S. Marines / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины в ходе вероятного весеннего наступления могут ударить по российскому сухопутному коридору в Крым. Соответствующий вариант развития событий допустило издание Politico.

Согласно сведениям, приведенным Politico, Вашингтон торопится подготовить киевскую сторону к весеннему наступлению, которое ожидается в мае. Издание отмечает, что на данный момент Украина еще не определилась со стратегией своих действий. По словам американских официальных лиц, ставших собеседниками журналистов, возможно, что ВСУ нанесут удар по российскому сухопутному коридору в Крым.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, лидер ДНР Денис Пушилин сделал заявление о том, что ситуация в городе Артемовске, за который в настоящее время идут бои, остается сложной.